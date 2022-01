Sol Carreño regresó como conductora de Cuarto poder: “Gracias por una nueva oportunidad”

La periodista Sol Carreño retornó a la conducción del dominical de América TV y se dirigió a su audiencia mostrando gratitud.

Tras la repentina salida de Sebastián Salazar y Tatiana Alemán de la conducción de Cuarto Poder, Sol Carreño tomó la posta en el programa. Foto: captura video/captura América TV

¡Está de regreso! Sol Carreño volvió a presentarse en el noticiero dominical Cuarto poder la noche de este domingo 30 de enero. Tal y como lo había anunciado el programa por medio de un spot publicado en Twitter, la periodista regresó a las pantallas para dar a conocer los hechos más noticiosos y controversiales del acontecer nacional. En esa línea, instantes de iniciado el noticiero, la comunicadora se tomó unos minutos para referirse a su audiencia y agradecerles por haberle brindado una nueva oportunidad de estar al frente de la conducción del espacio televisivo que la hizo conocida. Sol Carreño agradece formar parte de Cuarto poder en este nuevo año “Hace poco más de un año me despedí agradeciéndoles su preferencia por 15 años. Hoy me vuelven a dar la bienvenida a sus casa, vuelvo a recibir la confianza de muchos para llevar a ustedes la mejor información posible, para dar un poco de luz a los temas que a veces nos confunden tanto”, dijo en un inicio Sol Carreño. PUEDES VER: Cuarto poder anuncia su regreso con Sol Carreño como conductora Así también, la presentadora manifestó que el equipo que conforma Cuarto poder en este 2022 está integrado por nuevos rostros. “Somos un equipo que está dispuesto a darles lo mejor de sí. Muchísimas gracias por darnos esta nueva oportunidad. Empezamos otra vez”, agregó. Tras ello, dio introducción al primer reportaje del programa, el cual trataba de la suntuosa fiesta de la hija de Bruno Pacheco, el ex secretario presidencial, la cual contó con la presencia de Grupo 5 y costó alrededor de 100.000 soles, según contó el dominical. Sol Carreño saca cara por Milagros Leiva ante ataques de cibernautas Tras la entrevista que le realizó Milagros Leiva a Guido Bellido para el programa que lidera en la señal de Willax, y ser consultada por una pregunta de matemáticas por el expremier, la periodista fue víctima de vastos memes y críticas por parte de usuarios de Internet, quienes consideraron que el funcionario público la ‘trolleo’ en vivo e hicieron burla de ello. PUEDES VER: Federico Salazar sobre comentario de Sol Carreño contra su hijo: “Fue sacado de contexto” Ante ello, Sol Carreño salió en su defensa, pues se mostró en desacuerdo con la pregunta que le realizó el parlamentario a la comunicadora. “Sobre troles y burlones: si se alegran porque una periodista que no les gusta no respondió a la burla de un político impertinente, apoyan la impertinencia”, expresó tajante la conductora de Cuarto poder en sus redes. Publicación de Sol Carreño Foto: Twitter

