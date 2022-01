Shirley Arica se pronuncia tras vinculación a banda criminal: “No conozco a ninguno”

Shirley Arica vuelve a estar involucrada en un escándalo, pero esta vez de corte policial, debido a un reportaje que sacó un programa de América televisión. En dicha noticia se involucraba a la influencer con una banda criminal que está siendo investigada por la Policía Nacional.

La chica reality fue vinculada por haber adquirido un vehículo de alta gama que le perteneció al líder de la banda criminal Los Incorregibles, que operaría robándole a Estado peruano. No obstante, Shirley Arica no se quedó callada y decidió pronunciarse al respecto para dejar en claro que no le teme a nada, a pesar de que estaría a puertas de iniciarse una investigación en su contra.

Un reportero de Domingo al día se comunicó con ella para saber qué tenía que decir al respecto. “Yo compro el carro en una concesionaria, lo compré ahí y ya... No sé de quién fue, yo solo hice los trámites con el concesionario, mas no con el dueño del vehículo”, manifestó Arica.

Asimismo, Shirley Arica continuó: “Yo no conozco a ninguno de los nombres que me acabas de mencionar”. Como se sabe, la modelo se encuentra residiendo en Ecuador por motivos de trabajo.

Shirley Arica se disculpa con Tilsa Lozano por los pleitos que tuvieron

La influencer Shirley Arica regresó al Perú luego de su rotundo éxito por Turquía en el reality El poder del amor yseñaló que está viviendo una de sus mejores etapas a nivel mediático. Es por ello que aprovechó en brindar una entrevista para reconocer que, a pesar de sus escándalos en el pasado, ahora se ha dedicado a enfocarse en su carrera y su pequeña.

En ese sentido, también se refirió a la polémica que tuvo con Tilsa Lozano en el tiempo que se reveló que tuvo un romance con el futbolista Juan Manuel Vargas. De esa forma, se mostró a favor de disculparse con la jurado de El gran show y señaló: “Yo creo que no debí darle esos adjetivos. No medí la magnitud de mis palabras en ese momento; entonces, de eso sí me puedo arrepentir. Sí, por supuesto (le pediría disculpas). Creo que las disculpas te ayudan a ganar cosas, en lugar de la soberbia; la soberbia no te lleva a nada”.

Shirley Arica reconoce que se hizo famosa por Reimond Manco

El programa En boca de todos conversó con la modelo Shirley Arica sobre sus inicios en el mundo de la televisión. Es por ello que puntualizó que su expareja, el futbolista Reimond Manco, fue su impulso para hacerse conocida.

Ante ello, la modelo aseveró: “De alguna manera, estaba involucrada en el medio, pero no era una chica famosa, y una vez que salgo con él, obviamente, los reflectores y los canales de televisión me pusieron el ojo y nació la ‘Chica realidad’”.