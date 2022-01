Sebastián Landa, ‘José Feliciano’ de Yo soy: “Gracias por ayudarme a cumplir un sueño”

El imitador de José Feliciano se coronó como el ganador de la primera temporada de Yo soy: grandes batallas internacional, luego de 10 años de participar en el concurso.

"Gracias por este apoyo tan grande que me han brindado", dijo Sebastián Landa a su público. Foto: Instagram

Video recomendado: El día que Roger del Águila no quiso conducir Esto es guerra: No me gustaba el programa