Samahara Lobatón emocionada porque ya inscribió a su hija en el nido: Le irá muy bien

La influencer Samahara Lobatón confirmó que su pequeña Xianna iniciará clases en los próximos días mientras ella se prepara para retomar su carrera. “Es oficial”, expresó en Instagram.

"La semana que viene Xianna va al nido", expresó Samahara Lobatón en redes sociales. Foto: composición LR/Instagram