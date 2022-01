Rebeca Escribens anuncia que su padre fue dado de alta de la clínica: “Nos vamos a casa”

La figura de televisión Rebeca Escribens se mostró bastante alegre por la favorable recuperación de su progenitor.

Rebeca Escribens recibió vastos mensajes de felicitaciones tras compartir la noticia de la alta de su padre. Foto: Rebeca Escribens/Instagram

La conductora de América TV Rebeca Escribens sorprendió a sus seguidores de redes sociales con una positiva noticia. Tras ausentarse de la conducción de +Espectáculos el último 24 de octubre, debido a que su padre se encontraba delicado de salud, la presentadora ha venido compartiendo con sus fanáticos el favorable proceso de recuperación de su familiar. En esa línea, la popular ‘Doña Rebe’ utilizó nuevamente su plataforma social de Instagram para actualizar a su audiencia sobre el estado de salud de su padre y difundió que fue dado de alta de la clínica en la que se encontraba hospitalizado desde hace varios días. Rebeca Escribens revela que su padre será trasladado a su hogar Vía su cuenta oficial de Instagram, la figura de televisión compartió una fotografía al lado de su padre en el establecimiento médico donde se trató y agradeció el poder llevárselo a casa. PUEDES VER: Rebeca Escribens anuncia que don Jorge mejoró su estado de salud “Nos vamos a casa, car***! Gracias, gracias, gracias”, escribió muy a su estilo la enérgica Rebeca Escribens. Rebeca Escribens contenta por la favorable recuperación de su padre. Foto: Rebeca Escribens/Instagram Rebeca Escribens contó como su fe la ayudó a asimilar este proceso De igual manera, por medio de sus estados de Instagram, la conductora de TV quiso detallar a sus fanáticos que su fe religiosa la ayudó a procesar esta delicada situación familiar. “Mi padre y nosotros le tenemos mucha fe. Estoy segura que nos ayudó a interceder por nosotros. ¡Nos vamos a casa!”, escribió Escribens en su post. La imagen que iba acompañada del texto era la de un santo. PUEDES VER: Rebeca Escribens agradece apoyo tras revelar estado de salud de su padre: “Estoy conmovida” "Nos vamos a casa", escribió muy alegre Rebeca Escribens. Foto: Rebeca Ecsribens/Instagram

