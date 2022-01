Maná: la triste historia de Rebeca Méndez, la mujer que inspiró “En el muelle de San Blás”

Fher Olvera, vocalista de Maná, contó detalles de la canción y reveló que está basada en un hecho de la vida real.

Según relatan, Rebeca Méndez esperó incansablemente a su novio, quien murió en el mar. Foto: difusión

El grupo mexicano Maná tiene inolvidables hits dentro de su repertorio, sin embargo, una de sus composiciones más destacadas es la canción “En el muelle de San Blás”, la cual pertenece a su quinto álbum Sueños líquidos (1997). En la letra de este tema, Fher Olvera, vocalista de la agrupación, narra la historia de una mujer, quien se quedó esperando, hasta el último día, a su amado en aquel lugar de Nayarit, luego de que él se fue en un barco y no volvió más, debido a que murió ahogado. “Ella despidió a su amor, él partió en un barco en el muelle de San Blás. Él juró que volvería, y empapada en llanto, ella juró que esperaría. Miles de lunas pasaron y siempre ella estaba en el muelle, esperando. Muchas tardes se anidaron, se anidaron en su pelo y en sus labios”, dice parte de la letra. PUEDES VER: Nicolas Cage tiene una fascinación por tener mascotas exóticas, su actual engreído es un cuervo ¿Quién es la mujer de la canción? Se dice que la mujer que inspiró esta canción se llamaba Rebeca Méndez Jiménez y falleció en septiembre de 2012. Esta información se puede contrastar en Google Arts & Culture, donde hay un apartado que habla sobre dicha dama. “Rebeca Méndez Jiménez, conocida mundialmente como ‘La loca del muelle de San Blás’, fue una comerciante mexicana que se hizo famosa por esperar a su difunto novio, fallecido en un naufragio, en el muelle de San Blás. Su historia fue homenajeada en la canción ‘En el muelle de San Blás’ por la banda mexicana de rock Maná”. Fher Olvera de Maná explicó que la mujer de la canción en realidad vivía en Puerto Vallarta En una entrevista con un periodista de Nayarit, Fher contó detalles de la canción y reveló que aquella mujer vivía en Puerto Vallarta. “ Es una historia real. Tuve la oportunidad de conocer a una señora adulta que estaba barriendo la calle en Puerto Vallarta. Ella, me platicaban mis cuates, que todos los domingos se vestía de blanco e iba al muellecito de playa Los Muertos a esperar a su novio que se había ido hace muchos años en un barco ”. “Cuando fuimos a filmar el video en San Blás, nos dijeron que había una señora que se vestía de blanco e iba a la playa, le decían la ‘Señora de los humos’. Y se me hizo fantástico, ¡imagínate en cuántas playas del mundo debe haber eso!”, agregó. Hija de Rebeca Méndez publica un libro sobre ella y refuerza versión de que sería la misma mujer de la canción Blanca Leticia Suárez Méndez publicó un libro basado en la historia de su madre Rebeca Méndez y los datos que contó allí reforzaron la versión de que ella sería la protagonista de la canción “En el muelle de San Blás” de Maná. Asimismo, en una entrevista explicó que su madre nació y vivió en Guadalajara; y que comenzó a deambular por San Blás luego de pasar una temporada en un psiquiátrico a causa de dos relaciones tormentosas. En el 2016, Blanca Suárez publicó el libro La novia del muelle: vínculos de sangre, en el cual la sinopsis aclara que se trata de la historia de su madre: “Esta es una historia basada en hechos reales ocurridos en el muelle de San Blás, avalados por un gran número de testigos presenciales y escrita por la hija de la protagonista de la historia. Con el fin de dar a conocer y agradecer un evento recíproco entre los habitantes del puerto y una mujer que, vestida de novia, convirtieron de algo trágico en una hermosa e inspiradora leyenda. Esta mujer, cuyo mérito fue alcanzar la felicidad, no por medio de lo común, sino más bien y a pesar de la adversidad de su mente, buscó al amado hasta el final de su vida”.

Video recomendado: El día que Roger del Águila no quiso conducir Esto es guerra: No me gustaba el programa