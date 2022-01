Premios Ratuja Dorada 2021: descubre la lista completa de galardonados

El creador de Instarándula, Samuel Suárez, realizó los premios Ratuja Dorada 2021 y dio a conocer la lista completa de personajes de Chollywood que se llevaron un galardón. Descubre quiénes son los afortunados ganadores.

“Bienvenidas, ratas morbosas, a la primera entrega anual de los premios Ratuja Dorada. Quería un set mejor o algo más producido, pero es que había tanto chisme que la verdad no me dio tiempo y no hay presupuesto, así que acomódense”, fue la introducción que dio ‘Samu’ para el inicio de los premios.

Figuras públicas como Flavia Laos, Austin Palao, el ‘Gato’ Cuba, Yahaira Plasencia, Luciana Fuster, Patricio Parodi, entre muchos otros, fueron parte de los nominados en las distintas categorías que hubo.

La premiación contó con 18 categorías en total, entre las cuales destacaron ruptura más sorpresiva, drama del 2021, ampay del 2021 y muchas más.

Lista de ganadores y sus categorías

Categoría drama del 2021 – Ganador: Melissa Paredes y el ‘Gato’ se pelean

– Ganador: Melissa Paredes y el ‘Gato’ se pelean Categoría el papelón – Ganador: Yahaira Plasencia en la maletera

– Ganador: Yahaira Plasencia en la maletera Categoría canción tras ampay – Ganador: DJ Peligro Ft. Susy / La dieta de Melissa

– Ganador: DJ Peligro Ft. Susy / La dieta de Melissa Categoría nunca cantes por favor – Ganador: Milett Figueroa en reality

– Ganador: Milett Figueroa en reality Categoría broncaza explosiva 2021 – Ganador: Allison Pastor y Gisela Valcárcel se pelean

– Ganador: Allison Pastor y Gisela Valcárcel se pelean Categoría ruptura más sorpresiva – Ganador: Melissa Paredes y el ‘Gato’ Cuba

– Ganador: Melissa Paredes y el ‘Gato’ Cuba Categoría el onlyfans 2021 – Ganador: Xoana González y Javier González

– Ganador: Xoana González y Javier González Categoría revelación del 2021 – Ganador: Edson Dávila ‘Giselo’

– Ganador: Edson Dávila ‘Giselo’ Categoría escándalo bomba – Ganador: Yahaira Plasencia en la maletera

– Ganador: Yahaira Plasencia en la maletera Categoría ruptura fuerte para fans – Ganador: Hugo García y María Fernanda Neyra

– Ganador: Hugo García y María Fernanda Neyra Categoría nuevo romance – Ganador: María Fernanda Neyra y Ernesto Cabieses

– Ganador: María Fernanda Neyra y Ernesto Cabieses Categoría los melositos – Ganador: Angie Arizaga y Jota Benz

– Ganador: Angie Arizaga y Jota Benz Categoría amiste bomba 2021 – Ganador: Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu

– Ganador: Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu Categoría ampay del 2021 – Ganador: Melissa Paredes es infiel en auto

Melissa Paredes, la más galardonada

Melissa Paredes se convirtió en el personaje farandulero con más premios de la noche, pues de las cuatro categorías en las que estuvo nominada, arrasó con todas, convirtiéndose en la ganadora.

Entre sus nominaciones destacan la de ampay 2021, ruptura más sorpresiva y drama del 2021. De acuerdo a ‘Samu’, los demás ganadores se darán a conocer próximamente, en una nueva edición de Instarándula.