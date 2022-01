Qué fue de la vida del Canguro Max, quien impresionó en la primera temporada de Perú tiene talento

Uno de los personajes que marcó el programa Perú tiene talento fue Julio Fuentes, un bailarín que dio vida al Canguro Max.

El Canguro Max fue uno de los personajes más queridos de la primera temporada de Perú tiene talento. Foto: Latina/captura

Hace 10 años se emitió la primera temporada de Perú tiene talento, el famoso programa de concurso que ha dado la vuelta al mundo. Este 2022, el show regresó con fuerza con un nuevo jurado, conformado por Mimy Succar, Ricardo Morán, Gianella Neyra, Renzo Schuller, y teniendo como presentador a Mathías Brivio. Como se recuerda, en la primera edición se descubrieron grandes personajes que se ganaron el cariño del público rápidamente, siendo uno de ellos el Canguro Max. En esta nota, te contaremos sobre este carismático personaje. La llegada del Canguro Max a Perú tiene talento En 2012, se presentó en las audiciones el bailarín Julio Fuentes, quien asistió caracterizado de su personaje llamado Canguro Max, que, como dice su nombre, es un tierno marsupial, además viste con un polo negro y es dueño de un gran ritmo que lo animaba a bailar cualquier género musical, actuación con la que ofrecía un cómico espectáculo para grandes y chicos. “El Canguro Max se ha vuelto, una celebridad aquí en Sarita Colonia (Callao), ya que ahora anda por la calle y le gritan ‘Canguro Max, una foto’”, dijo Julio Fuentes en una entrevista para Perú tiene talento. “Hemos visto de todo. Pero, ¿un canguro?”, dijo Carlos Galdós, parte del jurado de ese entonces junto a Almendra Gomelsky y Cecilia Bracamonte, cuando audicionó el joven ‘chalaco’ disfrazado. PUEDES VER: Perú tiene talento 2022: revive aquí la primera gala del concurso de Latina Sin mencionar palabra alguna, el participante, que solo se identificó con un letrero en el pecho que decía Max, ingresó sosteniendo una radio e inició rápidamente su número de baile, en el que combinó cumbia, la danza de las tijeras, el soundtrack de la película El exorcista y para finalizar la canción de Michael Jackson “Billie Jean”, con el icónico paso moonwalk. “Cautivar al público, engancharlo y tenerlo ahí encima tuyo desde el silencio solamente con el baile, es bastante”, recalcó el conductor Carlos Galdós; al final los tres jueces decidieron unánimemente que merecía estar en la competencia. Al final, Max logró formar parte de los 11 talentos de la primera temporada; sin embargo, la ganadora fue la cantante Alessandra Aguirre, quien se hizo acreedora de 70.000 soles. ¿En qué trabaja ahora el Canguro Max? Luego de su exitoso paso por Perú tiene talento, el bailarín Julio Fuentes siguió dándole vida a su personaje y empezó a dar diferentes tipos de shows: infantiles, corporativos, etc. Incluso, en mayo del 2020,se pudo ver al canguro animando dentro de un conocido centro comercial, donde había bastante gente a su alrededor contemplando el número. Asimismo, Max se convirtió en todo un tiktoker y ahora cuenta con más de 90.000 seguidores en la plataforma. Sube contenido constantemente donde muestra sus mejores pasos de baile y también realiza los trends de moda. El 2021 fue invitado a formar parte del ‘bailetón’ de fin de año del magazine Mujeres al mando.

