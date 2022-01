Niño timbalero emocionó a Mimy, mamá de Tony Succar, con su audición en Perú tiene talento

¡Sorprendieron! El programa Perú tiene talento regresó a las pantallas de televisión el último sábado 29 de enero con una renovada versión y nuevos jurados. En el primer episodio se presentó la etapa inicial del casting y personas de todas las edades demostraron sus habilidades frente a las cámaras.

Sin embargo, un niño emocionó particularmente a Mimy Succar, una de las nuevas integrantes del programa. Un pequeño timbalero pisó el escenario y la jueza no dudó en recordar a su propio hijo, Tony Succar, quien también toca dicho instrumento.

PUEDES VER Perú tiene talento 2022: revive aquí la primera gala del concurso de Latina

Así fue la audición de Luis Ángel Paredes en Perú tiene talento

El pequeño Luis Ángel Paredes llegó a Perú tiene talento con la intención de quedarse en competencia gracias a su talento como percusionista. En su presentación, afirmó ser fanático de Tony Succar e incluso indicó que le gustaría ser como él en el futuro.

Esto conmovió a Mimy, quien no pudo evitar expresar ternura al escuchar las palabras del novel músico. “Ay, no, me muero. Qué belleza, me haces recordar a Tony” , expresó.

El participante dejó con la boca abierta a los demás integrantes del panel: Ricardo Morán, Gianella Neyra y Renzo Schuller. Finalmente, recibió la aprobación de todos los jurados y pasó a la siguiente etapa de Perú tiene talento.

Tony Succar sorprendió a niño con talento para tocar los timbales

Uno de los momentos más emotivos llegó gracias a la participación de Tony Succar, quien se conectó con Perú tiene talento para sorprender al joven timbalero Luis Ángel Paredes.

El ganador de dos Latin Grammy le dio ánimos a su ‘colega’: “Estoy emocionadísimo, estoy honrado que seas timbalero y que seas un músico tan jovencito. Te felicito”.