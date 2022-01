Nicolas Cage tiene una fascinación por tener mascotas exóticas, su actual engreído es un cuervo

La estrella de Hollywood Nicolas Cage sorprendió al revelar que tiene como mascota a un cuervo llamado Hoogan.

Hoogan —el cuervo— vive en una cúpula geodésica. Foto: difusión

Una vida llena de excentricidades. El aclamado actor Nicolas Cage reveló en una reciente entrevista para el diario americano Los Ángeles Times que en el 2020 compró como mascota a un cuervo, con el cual convive en su residencia en Nevada. En el 2005 tuvo a dos serpientes venenosas en su hogar; sin embargo, sus vecinos no se mostraron tranquilos con los animales y amenazaron con demandar judicialmente al actor si es que él no devolvía a los reptiles. “Se ha aficionado a insultarme (…) Es cómico. Al menos lo es para mí”, expresó el protagonista de Ghost Rider. Asimismo, reveló que el animal es rencoroso y hasta lo insulta. Hoogan —el cuervo— vive en una cúpula geodésica. Sin embargo, esta ave no es su única adquisición, también convive con dos gatos, Teegar y Merlín. El famoso actor, productor y director estadounidense Nicolas Cage nació el 7 de enero de 1964. Foto: AFP “Cuando salgo de la habitación, dice: ‘Adiós’, y luego dice: ‘Ass’. Los cuervos son muy inteligentes. Y me gusta su apariencia, el aspecto de Edgar Allan Poe. Me gusta el elemento gótico. Soy gótico” , continuó. PUEDES VER: Nicolas Cage se convertirá en padre por tercera vez a los 58 años Asimismo, Nicolas Cage dijo que el nombre elegido para su nuevo amigo no fue al azar, sino que se inspiró en uno de los cuervos del dios nórdico Odín. Es fanático de los fenómenos paranormales y esa fue su motivación cuando compró su mansión en Las Vegas, pues perteneció a Delphine LaLaurie, socialité estadounidense y asesina en serie que se volvió famosa al haber torturado a decenas de esclavos afroamericanos. Nicolas Cage será padre por tercera vez a los 58 años El protagonista de Prisoners of the Ghostland parece haber encontrado finalmente el amor. En febrero del 2021, se casó con la también actriz Riko Shibata, de 26 años. Nicolas Cage y su esposa, la actriz Riko Shibata, esperan a su primer hijo. Foto: difusión A inicios de este año, un portavoz de la película mencionada reveló a CNN que Nicolas Cage será nuevamente padre a sus casi 60 años. La pareja mantiene un perfil bajo y la última vez que asistieron a un evento fue a la alfombra roja de la fiesta de GQ Men of the Year 2021, en West Hollywood. Nicolas Cage fue retirado de lujoso restaurante El actor Nicolas Cage pasó por un bochorno momento cuando fue invitado a retirarse del exclusivo restaurante Lawry’s The Prime Rib, luego de un altercado con uno de los trabajadores. Según testigos, la estrella de Hollywood se encontraba alcoholizado y fue confundido con un indigente. “Estaba completamente destrozado y se estaba peleando un poco con el personal (...) Estaba en muy mal estado y caminaba descalzo. Le gritaba a la gente y trataba de meterse en peleas y luego el personal le pidió que se fuera”, contó un testigo a The sun.

