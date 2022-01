Melissa Paredes se muestra como la imagen de shampoo y desactiva comentarios

La influencer Melissa Paredes volvió a ser la imagen de un producto de belleza luego del escándalo con su exesposo.

La modelo regresa a ser imagen publicitaria. Foto: Melissa Paredes/Instagram

Melissa Paredes empieza a recuperar poco a poco sus ingresos publicitarios, después del problema mediático en el que se vio envuelta a raíz de la separación con su exesposo Rodrigo Cuba, tras el ampay con el bailarín Anthony Aranda, con quien participaba en la segunda temporada del programa Reinas del show. A raíz de todos los inconvenientes, la mayoría de marcas quitó a la modelo de sus avisos publicitarios. Sin embargo, hoy en día vemos que la empresa Savital decidió darle su voto de confianza. De esa forma, la actriz Melissa Paredes presentó un video en su perfil de Instagram, donde muestra un nuevo producto de manera puntual: “Hola, les presento el nuevo Savital multióleos líquido para tu cabello con TRIPLE REPARACIÓN que une todo el poder de la sábila con el reconocido óleo de coco, óleo de almendra y óleo de argán. Encuéntralo en tu punto de venta favorito”. PUEDES VER: Camilo comparte tiktok de Melissa Paredes y Anthony Aranda con su tema “Buenos días” Lo curioso de su post fue que desactivó la opción de comentarios para que sus seguidores no puedan dejar sus opiniones. Al parecer, fue a raíz de las críticas que recibió la empresa unas semanas atrás cuando la coyuntura mediática no era la mejor para la modelo. Camilo Echeverry compartió TikTok de Melissa Paredes y Anthony Aranda El cantante Camilo Echeverry lanzó su nuevo tema musical junto a Wisin llamado “Buenos días” y no dudó en promocionarlo a través de sus redes sociales con un divertido challenge en TikTok. Muchos de sus seguidores han viralizado sus videos con dicha música. Melissa Paredes y su pareja Anthony Aranda no fueron la excepción y bailaron al ritmo de la nueva canción. Dicha publicación fue compartida por el mismo cantante colombiano. Usuarios difunden video de Anthony Aranda y Paula Manzanal bailando A través de TikTok, usuarios viralizaron un video del bailarín Anthony Aranda con la modelo internacional Paula Manzanal practicando una coreografía para la misma red social. Como se recuerda, el artista fue pareja de la influencer para el programa El artista del año.

