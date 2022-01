Melissa Klug pasa tiempo en familia y goza de increíbles vacaciones en Cancún

Melissa Klug decidió viajar unos días a México junto a sus hijos y no dudó en compartir imágenes de los divertidos momentos que disfruta con ellos durante sus vacaciones.

La empresaria optó por estar unos días lejos de Lima para pasar tiempo de calidad y tomarse un merecido descanso con Adriano y Jeremy, fruto del romance que tuvo años atrás con el futbolista Jefferson Farfán.

Melissa Klug disfruta de sus vacaciones en Cancún con sus hijos. Imagen: Melissa Klug/Instagram

El lugar elegido fueron las playas de Cancún, en México. La familia se hospeda en el lujoso hotel Xcaret, uno de los más conocidos de la zona por lo exclusivo y caro que es.

Melissa no ha dejado de compartir con sus seguidores instantáneas de los lugares que visita o aventuras de su viaje. En las imágenes se aprecia lo bien que la pasa al lado de sus hijos y lo feliz que se encuentra de estar con ellos.

Melissa Klug de vacaciones con sus hijos en Cancún. Image: Melissa Klug/Instagram

Durante su estadía en el país azteca, no dejó de estar en contacto con sus fanáticos y aprovechó en responder preguntas sobre su vida que le hacían en Instagram.

Melissa Klug habla sobre la libertad que le da a sus hijas

A través de sus redes sociales, Melissa le respondió a un usuario de Instagram acerca del porqué le da tanta libertad a sus hijas. “Mis hijas ya son mayores de edad y aunque eso no define su madurez de cada una, les brindo toda mi confianza y mi apoyo para cualquier situación que se les presente”, indicó la empresaria.

Melissa Klug responde a usuario por qué le da tanta libertad a sus hijas.

Melissa habla sobre la madurez de su Samahra como madre

Melissa Klug visitó el set de Amor y fuego y no pudo evitar hablar sobre la relación que mantiene con su hija Samahara Lobatón y su pareja. “Es bien mamá, es bien mamá, me siento orgullosa. Puede tener sus cosas, es una jovencita, es una chica de 20 años, la madurez la tuvo que coger así no quisiera”, aclaró.