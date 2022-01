Melania Urbina presume su nuevo cambio de look: “Siempre quise tener el pelo corto”

Melania Urbina empezó el 2022 renovada, no solo hablando profesionalmente, sino que también decidió tomar nuevos rumbos en su vida personal. Y es que la artista dejó sorprendidos a todos sus seguidores luego de publicar una imagen con su nueva apariencia.

La actriz que dio vida a ‘Miss Anita’ de De vuelta al barrio, hizo uso de su cuenta oficial de Instagram para revelar a todos sus fanáticos cómo se siente con su nuevo corte de cabello. En la fotografía se puede apreciar a Melania sonriendo, feliz de tener el cabello corto.

“Siempre quise tener el pelo corto. Admiraba a las mujeres que lo tenían así, porque las imaginaba valientes y fuertes. Pero tenía miedo que no me quede bien o que de repente limitara mi chamba. Recuerdo tener una pareja que me decía que no le gustaba el pelo corto en las chicas y lo deje crecer mucho por miedo a no gustarle”, indicó en la publicación.

“¡Pero ya basta de excusas! Ya no postergaré mis deseos por nada, ni nadie. Hoy soy esa mujer valiente, fuerte ¡y de pelo corto!”, añadió la conocida actriz de De vuelta al barrio.

Cabe resaltar que la instantánea recibió halagos por parte de los internautas, quienes destacaron la belleza de Melania. Entre los comentarios destacados se encuentran los de Luciana Blomberg, Ernesto Pimentel, Jimena Lindo, Patricia Barreto, Adrián Bello, y muchos otros.

Melania Urbina subió una foto a redes presumiendo su nuevo corte. Imagen: Melania Urbina/Instagram

Melania recibió tercera dosis de vacuna contra coronavirus

A través de sus redes sociales, la intérprete de De vuelta al barrio contó que acudió al vacunatorio del Estadio Chipoco en Barranco. A pesar de haber demorado una hora y media en todo el proceso de inmunización, se mostró muy feliz y aseguró que esta dosis es su ‘regalo de Navidad’.

Publicación de Melania Urbina Foto: Twitter

Melania Urbina se despide de De vuelta al Barrio

Tras confirmarse la última temporada de la exitosa serie De vuelta al barrio, meses atrás, Melania Urbina dedicó un emotivo mensaje para despedirse de su personaje.

“Miss Anita en la 1ra temporada. Nos ponemos nostálgicos para empezar la despedida... con agradecimiento y sin dramas, ¡que nos quedan unos meses todavía! #DeVueltaAlBarrio #ÚltimaTemporada”, se lee en la publicación que compartió.