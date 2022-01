Maluma celebró sus 28 años con desenfrenado festejo: “Vale soñar en grande”

El cantante Maluma celebró otro año más de vida con una fiesta y acompañado de buenos amigos.

De una manera muy singular de darle la bienvenida a su nueva vuelta al sol, Maluma celebró su cumpleaños número 28 . Foto: Maluma/Instagram

En medio de sus vacaciones invernales en Aspen (Colorado), Maluma, quien hace unos días celebró el lanzamiento de su tema musical “Cositas de la USA”, decidió celebrar su cumpleaños el último 28 de enero con una fiesta en las alturas, donde estuvo rodeado de amigos y en la que el champán fue el ingrediente estrella. A través de sus redes sociales, el intérprete compartió un video, en el cual agradecía a todos sus fanáticos por el cariño y las felicitaciones que recibió en su especial día. Maluma envía amoroso mensaje a sus fanáticos en el día de su cumpleaños “Es mi cumpleaños, 28 no se cumplen todos los días. Los amo, a toda la gente que me ha enviado videos, a mi familia, a mis parceros, a todo el mundo, los amo y se vale soñar en grande”, mencionó. Al decir estas palabras, el cantante colombiano vació la botella de champagne sobre él. PUEDES VER: Maluma es el nuevo rostro de la campaña masculina 2022 de Versace Tras ello, el artista, que se encontraba sin camiseta, vertió el contenido de la botella de licor sobre su cabeza y terminó por empaparse el cuerpo. “HBD TO ME. Gracias por todos sus mensajes, son mi motor, los amo como un hppppp!!”, señaló. Madre de Maluma envía cálido saludo a su hijo en su cumpleaños Por motivo del onomástico del cantante, Marlli Arias, madre del cantante de género urbano, se animó a extenderle un cariñoso mensaje a su descendiente a través de sus redes sociales. PUEDES VER: Maluma llega a Amazon Prime: docuserie Mi selección Colombia ‘ficha’ por el artista Para ello, la progenitora del intérprete de “HP” colgó una publicación en su perfil de Instagram en la que mostró fotos inéditas no antes vistas de la infancia de Juan Luis Londoño Arias, nombre real de Maluma. “Hace 28 años, en horas de la mañana, estaba preparada para recibirte; al verte supe de inmediato que tenías magia… Al notar que tus ojos tenían cada uno un color diferente era el primer indicio para darme cuenta que tu luz iba a llegar a todos los rincones del mundo, pero sobre todo a llevar un mensaje de amor, disciplina y esperanza”, decía en un inicio la dedicatoria. “Hoy miro atrás y sigo agradeciendo la grandeza de tu alma que escogió nacer en mi vientre, la nobleza de tu ser que me nombra madre y la alegría de tu corazón que me llena la existencia de motivos para siempre sonreír. Te amo, mi vida, sigue iluminando el mundo con tu presencia, feliz cumpleaños”, agregó doña Marlli. Maluma cumplió 28 años y su madre compartió inéditas fotos de su infancia para celebrarle. Foto: Marlli Arias/Instagram

Video recomendado: El día que Roger del Águila no quiso conducir Esto es guerra: No me gustaba el programa