Magaly Medina contó a sus seguidores que conducirá Día D junto a Pamela Vértiz

La conductora Magaly Medina usó sus redes sociales para anunciar que hoy, 30 de enero, estará junto a Pamela Vértiz en Día D.

Magaly Medina regresa a la televisión más recargada que nunca, pero no conforme con eso, acompañará a Pamela Vértiz en la conducción del programa dominical Día D, ante la sorpresa de propios y extraños. Dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales al lado de su mascota Channel. La periodista grabó una historia para su Instagram desde su habitación en donde comunica: “En la noche nos vemos porque empiezo con el programa a las 9:45 p. m.. Ya lo saben pero, hoy, esta noche, estaré con Pamela Vértiz. Y, no, no llevaré a Channel porque es muy traviesa”. Magaly TV, la firme dejó la señal abierta a fines del año pasado para que la conductora y su equipo de producción tomen sus vacaciones correspondientes y realicen los cambios necesarios para la mejora del formato de espectáculos. En sus historias de días anteriores, la comunicadora ha dejado en claro que, a su retorno, volverá con todas sus opiniones respecto a lo sucedido durante su ausencia. PUEDES VER: Magaly Medina muestra con orgullo lo emocionado que está su esposo por ir al Colombia vs. Perú Magaly Medina regaló su entrada para el partido Colombia vs. Perú La presentadora de televisión Magaly Medina dejó asombrados a sus seguidores al contar que viajó hasta la ciudad de Barranquilla para ir al estadio y ver jugar a la selección peruana de fútbol. De acuerdo a sus afirmaciones, la influencer viajó para acompañar su esposo Alfredo Zambrano como parte de un trato que hicieron. Finalmente, cambió de opinión y prefirió darle la entrada a uno de sus 12 amigos con los que viajó y no llegó a conseguir entrada para el evento deportivo. Magaly Medina hablará del regreso de Habacilar en su nueva temporada del programa La youtuber Magaly Medina hizo un casillero de preguntas, a través de sus redes sociales, para que sus seguidores puedan resolver sus dudas. Es así que alguien curioso le consultó sobre su opinión acerca de Esto es habacilar. Magaly Medina regresará a la conducción de su programa este 31 de enero. Foto: Instagram La conductora, fiel a su estilo, respondió: “Estoy de vacaciones aún. El lunes 31 prometo harto raje”. El día de mañana, 31 de enero, su retorno a la televisión está siendo esperado con mucha expectativa.

