Luciana Fuster y Patricio Parodi fueron captados abrazados en fiesta de Alessandra Fuller

La dupla de chicos reality fue filmada mientras bailaba romántica canción en cumpleaños de la actriz Ale Fuller.

Luciana Fuster y Patricio Parodi ya no temen mostrarse juntos públicamente y se lucen muy cariñosos en velada junto a amistades. Foto: composición/Luciana Fuster/Instarándula/Instagram

