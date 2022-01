Laura Spoya muestra su pancita luego de 6 meses de embarazo

La ex Miss Perú, Laura Spoya, espera a su segundo bebé con su esposo Brian Rullan. Él será el primer hijo varón de la pareja.

Laura Spoya está embarazada de su segundo bebé. Foto: composición/Instagram/Laura Spoya

¡En dulce espera! Laura Spoya posa feliz para Instagram con su pancita a tan solo tres meses de dar a luz. La noticia del embarazo fue dada en el programa de Magaly Medina en noviembre de 2021, momento en el que también se reveló que tendrán a un niño. La ex Miss Perú y su esposo, Brian Rullan, ya tienen juntos a una pequeña hija. Laura Spoya presume su pancita La modelo peruana aprovechó una sesión de fotos comercial para tomar postales que muestren su embarazo. Publicó tres imágenes en su perfil oficial de Instagram. “Es la primera vez que me tomo fotos así con mi barriga al aire y quería compartirlas” , dijo a sus seguidores. “Seis meses con mucho flow, jaja, vivo llena de achaques todos los días y algo siempre me duele pero soy feliz de saber que mi bebé está tan sanito”, bromeó Laura. Mencionó también lo increíble que es para ella el avance de su embarazo pues su “panza no es tan grande”. PUEDES VER: Laura Spoya canceló fiesta de cumpleaños de su hija por incremento de casos COVID-19 en México “Miren mi ombligo. Parece que tuviera una canica ahí jaja”, escribió también la ex reina de belleza. Laura Spoya posó contenta con su pancita para redes sociales. Foto: Instagram/Laura Spoya Laura Spoya está a solo 3 meses de dar a luz La ex reina de belleza publicó un video, reflexionando sobre su tiempo embarazada. Se mostró emocionada por estar cerca del nacimiento de su bebé. “Yo dándome cuenta que ya solo me faltan seis meses para volver al ruedo”, escribió como descripción en Instagram, bromeando sobre lo que hará tras dar a luz.

