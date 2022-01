Katia Palma desmiente ingreso a Esto es Habacilar: “Estoy en la familia de Yo soy en Latina”

Luego de los rumores sobre su posible renuncia a Latina, Katia Palma respondió fuerte y claro a las dudas de sus seguidores en redes sociales.

Katia Palma recordó su paso en Habacilar conducido por Raúl Romero. Foto: Katia Palma/Instagram.

Katia Palma decidió poner fin a las diferentes especulaciones sobre su renuncia a Latina para formar parte de Esto es Habacilar. La humorista emocionó a sus seguidores en las redes sociales cuando confirmó que seguirá en el programa de imitación de Yo soy, esto llegó como parte de una de las respuestas ante las diversas dudas de los cibernautas. “Hoy estoy en la familia de Yo soy en Latina. Me quedo con uno de mis mejores aprendizajes en TV y uno de los mejores animadores que tuvo la televisión, @RaulRomeroOficial” , contestó en una de sus historias de Instagram cuando un fan le preguntó “¿y ahora te vas a Habacilar?”. De esta manera, la artista rechazó los diferentes rumores sobre su posible ingreso a la casa televisora de América. Pues, en una anterior historia, otro de sus seguidores le consultó “¿seguirás en Latina?”, a lo que Katia Palma respondió de manera sarcástica: “Claro que yes” junto a un montaje donde se ve su rostro dentro de una tina de baño. PUEDES VER: Katia Palma bromea sobre participación de ‘José Feliciano’: “Está estorbando en el set” Video incrementó rumores de que Palma podía aparecer en Esto es Habacilar Las sospechas de su participación en Esto es Habacilar se incrementaron cuando Katia Palma apareció en un video en compañía de Peter Fajardo, alimentado los rumores creados entre los cibernautas. Además, días antes del estreno del nuevo formato de América televisión, el productor escribió como leyenda del pequeño clip. “¿Todo va quedando listo para el lunes?”. ¿Maricarmen Marín se despide de Katia Palma? Han sido muchas las señales que evidencian el distanciamiento de la actriz con Latina, ya que Maricamen Marín mediante un comentario dio a entender que Katia Palma se iría del canal 2. “Te vamos a extrañar”, escribió la cantante al post de su excompañera de Yo soy, donde había dejado un mensaje. “Estar en Yo soy es estar en casa. Seguimos trabajando con amor y en familia. Vienen nuevas cosas. Pronto”. Katia Palma se conmovió al dedicar emotivas palabras a Maricarmen Marín, con quien mantiene una estrecha amistad. Foto: captura de Latina

