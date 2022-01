Janet Barboza cree que Anthony Aranda solo busca hacerse conocido: “Hay un afán de hacerse famoso”

Janet Barboza está feliz del regreso del magazine América hoy, espacio que conduce junto a Ethel Pozo. En una reciente entrevista con RPP, la empresaria comentó sobre diferentes temas, siendo uno de ellos la pareja actual de su excompañera de cámaras Melissa Paredes.

No dudó en dar su opinión sobre la nueva relación que creció en una serie de escándalos a raiz del ampay de Magaly Medina. Por ello, señaló que el bailarín Anthony Aranda no estaría siendo sincero con la actriz en relación con sus sentimientos.

Janet Barboza lanzó dura crítica contra Melissa Paredes. Foto: GLR / GLR

“Siento yo que él, esto que ha hecho con Melissa, ya lo intentó antes con otra figura del medio, y pues esta figura finalmente no le dio cabida, es más le prohibió que la mencionara. Me deja con la duda y me da a pensar que lo que intentó con esta mujer famosa y guapísima no le ligó, en cambio, con Melissa sí. Pienso que hay un afán de hacerse famoso, popular, etc”, comentó.

En esa misma línea, la hija de Gisela Valcárcel aseguró que a ella nunca se le cruzó por la mente que el programa se vería envuelto en críticas por una de sus conductoras. “A veces la vida real supera la ficción, quien iba a pensar sobre este guión, nadie lo había escrito”, señaló.

Ethel Pozo dio detalles sobre la nueva conductora de América hoy

Este 2022 el programa América hoy tendra nuevas sorpresas siendo una de ellas, el ingreso de una nueva conductora que acompañará a Janet Barboza y Ethel Pozo. En una entrevista para Más espectáculos, Pozo contó que el nuevo talento pasó por un riguroso casting.

“Es talentosa, es muy guapa... Aporta lo suyo, les va a encantar, sí es una conductora... Tiene experiencia, correa y mucha chispa, todo tiene. Le han hecho un casting bien riguroso... Habrá sorpresa en el programa, alegría y mucha diversión”, comentó.

Jazmín Pinedo no descarta ingresar a América hoy

La popular ‘Chinita’ se encuentra en su mejor momento al demostrar ser una ávida conductora, siendo su último programa Más espectáculos. Luego de finalizar su etapa en dicho programa, Jazmín Pinedo asegura que desea seguir en la pantalla chica.

“No sé exactamente en dónde, pero sí me gustaría seguir conduciendo”, indicó para La república al ser consultada si le gustaría ingresar a América hoy.