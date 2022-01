Cheslie Kryst, miss Estados Unidos 2019, falleció a los 30 años tras caer de un rascacielos

El cuerpo de Cheslie Kryst fue hallado en la acera del edificio donde vivía en New York, Estados Unidos.

Miss Estados Unidos 2019, Cheslie Kryst falleció la mañana del 30 de enero 2022. Foto: Cheslie Kryst/Instagram

Cheslie Kryst, Miss Estados Unidos 2019, falleció de forma trágica la mañana domingo 30 de enero. Su cuerpo fue hallado tras caer del piso 29 del edificio The Orion, un rascacielos residencial ubicado en 350 West 42nd Street en Manhattan, Nueva York. La reina de belleza vivía en el piso 9 y según la Policía su muerte se produjo alrededor de las 7.15 a. m. Miss Estados Unidos 2019, Cheslie Kryst falleció la mañana del 30 de enero 2022. Foto: Page Six PUEDES VER: Miss Earth 2021 se defiende de ataque racista que denigró su cabello afro El último mensaje de Cheslie Kryst Horas antes, en su cuenta de Instagram, Cheslie Kryst escribió un mensaje para sus 206.000 seguidores: “Que este día te traiga descanso y paz”. Luego de la tragedia, su familia declaró a través de un comunicado en Page Six: “Su gran luz fue la que inspiró a otros en todo el mundo con su belleza y fuerza. Le importaba, amaba, reía y brillaba. Cheslie encarnó el amor y sirvió a los demás, ya sea a través de su trabajo como abogada que lucha por la justicia social y como Miss USA”. Miss Estados Unidos 2019, Cheslie Kryst falleció la mañana del 30 de enero 2022. Foto: Cheslie Kryst/Instagram PUEDES VER: Andrea Meza: ¿a qué se dedicará la ex-Miss Universo tras entregar su corona? ¿Quién fue Cheslie Kryst? Nacida en Jackson, Michigan, Cheslie Kryst se coronó como Miss Usa 2019 y logró llegar hasta el top10 del Miss Universo. Previo a esto, ya contaba con un título como abogada y una maestría en administración de empresas. También era atleta profesional en la modalidad de heptatlón, con marcas estatales en la categoría de salto triple. Posterior a su reinado, trabajó como corresponsal para el portal ExtraTV, llegando incluso a ser nominada a un Emmy. También fundó el blog de moda White Collar Glam. Canales de ayuda Si ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).

