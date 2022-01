Cassandra Sánchez revela que su bebé nació escuchando “El arbolito” de Jhonny Orosco

Cassandra Sánchez rindió homenaje a su suegro Jhonny Orosco, el desaparecido líder del Grupo Néctar. Además, contó cuál fue la reacción del pequeño Milán cuando escuchaba a Deyvis Orosco cantar.

30.1.2022 | Publicación de Cassandra Sánchez contando anécdotas del embarazo y nacimiento de su hijo. Foto: captura Cassandra Sánchez/Instagram

