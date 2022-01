Anuel AA se cubre el tatuaje de Karol G que tenía en la espalda

La nueva pareja de Anuel AA, Yailin, la más viral, estuvo a su lado mientras el intérprete se preparaba para eliminar el tatuaje de él y Karol G juntando la punta de sus lenguas.

Anuel AA se realizó el tatuaje con Karol G en 2019. Foto: captura Anuel AA/Instagram

Anuel AA sigue en su propósito de dejar en el pasado a Karol G, ya que recientemente ha eliminado uno de los tatuajes más grandes que se hizo en honor a la intérprete de “Bichota”. A través de sus historias de Instagram, publicadas el 30 de enero, el cantante puertorriqueño mostró su preparación para la colocación de un nuevo diseño sobre su espalda. PUEDES VER: Yailin la más viral presume anillo de compromiso que le regaló Anuel AA El tatuaje de Karol G y Anuel AA Inicialmente, el exponente de reguetón mostró el proceso de otro tatuaje que se realizaba en el brazo, un diseño de Dragon Ball. La imagen fue replicada por la cuenta de Ganga Tattoo, con la frase: “Vamos a cubrir esa espalda pronto”. En 2019, cuando la relación entre Anuel AA y Karol G gozaba de su mejor momento, luego de que lanzaran juntos “Secreto”, el puertorriqueño se tatuó un peculiar selfie de ambos juntando sus lenguas mientras miraban a la cámara. Anuel AA se realizó el tatuaje con Karol G en 2019. Foto: captura Anuel AA/Instagram Ahora, el cantante de “Llorando en un Ferrari” y “Hasta que Dios diga” compartió el momento en que esa imagen era cubierta por el esténcil con el diseño de unas alas. Su pareja, Yailin, la más viral, con quien se comprometió hace unos días, estuvo al lado de Anuel AA durante todo el proceso. PUEDES VER: Anuel AA: ¿quién es su novia, Yailin, la más viral, y por qué la comparan con Karol G? ¿Qué dijo Anuel AA y Karol G sobre sus tatuajes? La pareja respondió a qué pasaría con sus tatuajes cuando terminasen su relación, durante una entrevista para El gordo y la flaca del canal Univision, en 2019. “Nada; pasó, si me lo puse ahí, es por algo”, dijo el reguetonero puertorriqueño. “Para las personas que estamos tatuadas, digamos que el cuerpo es como un diario y de cierta manera si está aquí es porque fue muy importante. El día de mañana, uno no tiene por qué arrepentirse de algo que quiso mucho”, agregó Karol G. Hasta la fecha se sabe que Anuel AA conserva el nombre de “Carolina” tatuado en el brazo, por Carolina Giraldo Navarro, nombre real de Karol G. Cuando se lo hizo en 2018, dijo en Instagram: “¡Ese tatuaje vale más que todas las prendas que yo tengo!”.

