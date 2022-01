Hugo García y Alessia Rovegno comparten su primera portada juntos

Hugo García y Alessia Rovegno engalanan la primera portada del año de la revista COSAS, vestidos de alta costura italiana y posando para el lente del fotógrafo Vicente Mosto. La pareja también brindó una entrevista para hablar de su romance que fue revelado al público a mediados de diciembre, en una romántica postal que el chico reality compartió a través de su cuenta de Instagram.

¿Cómo nació el amor entre Hugo García y Alessia Rovegno?

Según Hugo García, la conexión surgió al ver por primera vez a Alessia Rovegno a través del videoclip de “Un amor como el nuestro”, primer sencillo que la modelo e hija de Bárbara Cayo lanzó a inicios de octubre del 2021 y que, a la fecha, ha superado 168.599 visualizaciones en YouTube.

“Fue algo bastante inesperado. No nos conocíamos, yo la vi en el videoclip de su primera canción ‘Un amor como el nuestro’, ya que un amigo lo compartió en redes. Sentí una conexión superlinda, como si la conociera de toda la vida. Desde ese día no paré hasta conocerla” , afirmó.

A su vez, Alessia Rovegno confirmó que al conocer a Hugo García conectó de una forma especial con él. “El amor es así, cuando uno conecta, conecta. Cuando las cosas fluyen y se dan naturalmente, todo es bonito”, expresó.

Hugo García y Alessia Rovegno en su primera portada juntos. Foto: Revista COSAS/Instagram

La relación con sus respectivas familias

Alessia Rovegno calificó como personas increíbles a la familia de Hugo García, con una mención especial para su madre Fabiola Silva. “Su mamá tiene un corazón hermoso y la relación que tienen es admirable” , señaló.

Por otro lado, el ‘guerrero’ no ocultó que se sintió nervioso de conocer a la familia de su pareja, quienes son muy activos en redes sociales.

“Una semana antes, ya estaba aprendiendo coreografías y tiktoks para no pasar roche. Definitivamente, el talento sobra en esa familia. Todos son muy unidos y divertidos. Me recibieron de la mejor manera, me hicieron sentir como en casa y parte de la familia desde el primer momento”; sostuvo.