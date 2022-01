Fallece la cantante Suylén Milanés, hija del cantautor cubano Pablo Milanés

La cantante y productora musical Suylén Milanés falleció a consecuencia de un accidente cerebrovascular. Tenía 50 años.

Suylén Milanés era una de las 3 hijas de Pablo Milanés y Yolanda Benett. Foto: Suylén Milanés/Instagram

La cantante y productora musical Suylén Milanés falleció el domingo 30 de enero a las 5.20 a. m., según informó la discográfica estatal EGREM (Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales). La artista de 50 años, hija del reconocido cantautor cubano Pablo Milanés, se encontraba internada en la sala de cuidados intensivos del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de La Habana, tras ser ingresada de emergencia el jueves 27 por un accidente cerebro vascular, que luego fue diagnosticado como irreversible. PUEDES VER: Cheslie Kryst, miss Estados Unidos 2019, falleció a los 30 años tras caer de un rascacielos Pablo Milanés no podrá despedirse de su hija Nancy Pérez Rey, actual esposa de Pablo Milanés, confirmó, a través de Facebook, que el intérprete de “El breve espacio en que no estás”, “Ya ves” o “Para vivir”, quien se encuentra en España no podrá viajar a Cuba para al sepelio de Suylén Milanés. “Pablo está sereno porque desde el diagnóstico de muerte cerebral sabía el desenlace y lo ha ido sufriendo desgarradoramente dentro de la extraordinaria fortaleza que tiene. Estamos todos mal, pero juntos: los niños, la tía, Pablo y yo y por la salud de él, que es frágil, no iremos por ahora a La Habana” , señaló. “Sabemos que todos están con nosotros acompañándonos en el momento más duro de la vida de Pablo. Gracias por tanto amor”, concluyó. PUEDES VER: Deysi Araujo dio positivo al coronavirus: “Estoy estable con la bendición de Dios” ¿Quién era Suylén Milanés? Suylén Milanés era una de las tres hijas de Pablo Milanés y Yolanda Benett, musa que inspiró la canción “Yolanda”. La artista era la voz líder del grupo Yarini’s sessions, con Daima Falcón (coro), Hansel Arrocha (guitarra), Yandiel Cruz (bajo), Diana Ruz y Pedro Gutiérrez (batería). En 2017, fundó el Festival Eyeife, además de ocupar el cargo de directora ejecutiva de la Institución Cultural PM Records, Antes de su muerte, estaba trabajando los sencillos del que sería su nuevo disco Vestida de mar.

