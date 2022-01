¿Cómo ver la GRAN FINAL de Exatlón México?: ganador, horario y canal de transmisión

El exitoso programa de concursos llega a su fin este domingo 30 de enero, luego de varias semanas de disputa. Conoce en esta nota cómo ver Exatlón México.

El reality vivirá este domingo 30 de enero su gran final de temporada. Foto: composición LR/Exatlón México/Instagram

Exatlón México ha llegado a su gran final y los concursantes están listos para poder atravesar sus últimos retos y desafíos. Este reality show, grabado desde República Dominicana y transmitido y producido por la cadena TV Azteca, ha tenido una gran acogida por las figuras que han integrado los equipos, además de las arriesgadas pruebas que han tenido que sobrepasar para poder sumar en dicha competencia. Luego de esta temporada, está previsto el estreno de Exatlón All Stars. En la presente nota sabrás cómo poder seguir el programa Exatlón: los horarios, los canales de transmisión, la fecha de la final, los participantes que disputarán este torneo y el posible ganador o ganadora de esta contienda. PUEDES VER: Exatlón all star 2022: fecha de estreno, atletas y participantes de la nueva temporada ¿Cuándo es la final de Exatlón México 2022? Este domingo 30 de enero de 2022 será el último capitulo de la presente temporada del reality Exatlón México. ¿Quiénes son los finalistas? 'Guardianes' y 'Conquistadores' continúan su enfrentamiento en República Dominicana. Foto: composición/TV Azteca/Facebook Los cuatro finalistas de Exatlón México son Sol Cortés y Zudikey Rodríguez en la rama de mujeres; así como Koke Guerrero y David ‘La Bestia’ Juárez en los varones. ¿Quiénes fueron los últimos eliminados de Exatlón 2022? Heber ‘Thunder’ Gallegos perdió el duelo de eliminación ante David ‘La Bestia’ Juárez y ha sido eliminado. Además, Nataly ‘Dynamom’ Gutiérrez fue eliminada por Marysol ‘Million Dollar Baby’ Cortés. PUEDES VER: Exatlón México 2021: ¿quién sería eliminado en el programa de HOY 5 de diciembre? ¿Quiénes ganarán Exatlón México?: esto es lo que se filtró Según la cuenta Queen K1, Marysol ‘Million Dollar Baby’ Cortés vencería en las mujeres, mientras que Koke Guerrero haría lo mismo en el grupo masculino. Exatlón 2022: horario Los episodios de Exatlón 2022 se transmiten de lunes a jueves a las 7.30 p. m. y los domingos a las 8.00 p. m. (hora del centro de México). Exatlón México: canal de transmisión Exatlón llega a su fin este domingo 30 de enero. Foto: TV Azteca Puedes mirar todos los programas de Exatlón México a través de la señal de Azteca Uno. ¿Cómo ver TV Azteca EN VIVO? El programa será emitido por el canal 101, que pertenece a las compañías de Izzi, Dish, Star TV, Sky y Megacable. PUEDES VER: Exatlón México 2021: ¿quién sería eliminado en el programa de HOY 28 de noviembre? ¿Cómo ver Azteca Uno EN VIVO? Si te encuentras en México, puedes ver Azteca Uno en vivo a través del canal 101, disponible en señal abierta a nivel nacional. ¿Dónde ver la final de Exatlón México 2022 EN VIVO ONLINE GRATIS? Puedes ver Exatlón México EN VIVO ONLINE GRATIS a través de La República Espectáculos, desde donde sintonizarás el minuto a minuto, las incidencias y detalles de la competencia.

