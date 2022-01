Ethel Pozo dispuesta a televisar su boda con Julián Alexander, al mismo estilo de Gisela

Ethel Pozo ya se encuentra coordinando detalles de lo que será su matrimonio con Julián Alexander. Meses después de confirmar su compromiso, la conductora de televisión ya ha revelado algunos pormenores de la ceremonia y de los planes que tiene a futuro junto con su pareja.

Sin embargo, en una reciente declaración sorprendió a más de uno al hablar sobre su deseo de que su unión sea televisada, al mismo estilo de su madre Gisela Valcárcel cuando contrajo nupcias con Roberto Martínez.

¿La boda de Ethel Pozo será transmitida en TV?

En entrevista con un diario local, Ethel Pozo se mostró abierta a la posibilidad de que su matrimonio con Julián Alexander sea transmitido por televisión nacional.

Según comentó, está segura de que el productor de su espacio de espectáculos tiene la intención de mostrar la ceremonia de casamiento en el programa y recalcó que ni ella ni su pareja tendrían problema en compartir con los televidentes el romántico momento.

“¡Ay! Seguro que Armando (Tafur, productor del programa América hoy) va a querer, pero no tenemos problemas en compartir porque estamos acostumbrados a las redes sociales, a la TV . No nos molesta, así que no sé cómo será ese momento en diciembre, la fecha no la puedo decir”, dijo a Trome.

¿La boda de Ethel Pozo será transmitida en TV? Foto: Instagral @lapozo

Ethel Pozo desea tener un bebé junto con Julián Alexander

Ethel Pozo se encuentra más que feliz con la relación sentimental que mantiene con Julián Alexander. La conductora de televisión se refirió sobre sus planes a futuro con el productor y reveló que sí le gustaría volver a convertirse en madre este 2022.

“Tengo ganas, por supuesto. Él y yo queremos formar una familia. Si Dios nos bendice, sería bienvenido”, dijo en una de las emisiones de la última temporada de América hoy.