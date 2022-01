Elías Montalvo se muestra emocionado por encuentro con su novio mexicano Luis Guzmán

Tras su viaje a México, el tiktoker Elías Montalvo dedica mayor tiempo a compartir con su pareja Luis Guzmán.

Elías Montalvo y Luis Guzmán se lucieron comiendo tacos y tequila en compañía de amigos. Foto: Elías Montalvo/Instagram

