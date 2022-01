Deyvis Orosco muestra los 100 dólares que le ganó a su novia Cassandra Sánchez por apuesta

El cantante Deyvis Orosco y su novia Cassandra Sánchez de Lamadrid no solo se dejan ver felices con la llegada de su pequeño, sino también bromean como pareja.

Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid bromean. Foto: Deyvis Orosco/Cassandra Sánchez de Lamadrid/Instagram

Deyvis Orosco se muestra feliz, luego de haberle ganado una apuesta de 100 dólares a su pareja Cassandra Sánchez de Lamadrid, y comparte el video del momento en que cobra en sus redes sociales. Mientras el cantante muestra el billete, se le escucha decir: “Le acabo de ganar una apuesta a alguien por algo que pasaba”. En el video se puede ver la presencia de la madre de su primogénito, quien tiende a reírse del momento y por la gracia de su pareja. Si bien no se sabe la razón del por qué perdió esa cantidad de dinero con el artista, solo se puede entender que todo es en son de broma, a pesar de que sí le pagó dicho monto. Horas más tarde, Deyvis Orosco compartió un saludo de buenos días a sus seguidores y aprovechó en mostrar cómo compartía tiempo con su pequeño Milán, mientras lo cuida cargado en sus brazos y hombro. El hijo de Jhonny Orosco aprovecha al máximo su estadía en Lima para darle toda su atención a su hijo porque cuando sale de gira no puede ir con su familia aún. PUEDES VER: Cassandra Sánchez revela que su bebé nació escuchando “El arbolito” de Jhonny Orosco Cassandra Sánchez confiesa que su bebé nació escuchando “El arbolito” La manager Cassandra Sánchez de Lamadrid sorprendió a sus seguidores al hacer una confesión. La hija de Jessica Newton aprovechó una publicación en su cuenta de Instagram para contar a sus fanáticos para detallar cuál fue la primera canción que oyó su pequeño. El hijo de Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco nació el 17 de noviembre del 2021. Foto: Cassandra Sánchez/Instagram En ese sentido, afirmó sobre su primogénito y el padre de Deyvis Orosco: “Cuando nació, la primera canción que escuchó fue “El arbolito”, cantada por mi suegro. Estamos seguros de que estaba ahí, presente en este increíble momento de felicidad”. Jessica Newton considera que los padres de su nieto deben enseñar su rostro y no ella La empresaria Jessica Newton es muy activa en redes sociales e intenta interactuar lo más posible con sus seguidores en Instagram. Por ello, en una oportunidad abrió un casillero de preguntas y le consultaron por el rostro de su nieto Milán. Jessica Newton explica por qué no muestra a su nieto en redes. Foto: Jessica Newton/ Instagram Así, aseguró que las únicas personas encargadas de hacerlo eran los padres, su hija Cassandra Sánchez de Lamadri y Deyvis Orosco: “Eso le toca a sus papis. Lo último que quiero ser en mi vida es una suegra o abuela metiche, el respeto es también una manera de mostrar amor”.

