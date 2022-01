Deysi Araujo dio positivo al coronavirus: “Estoy estable con la bendición de Dios”

Muchos personajes de la farándula local se han contagiado de la COVID-19, y Deysi Araujo no fue la excepción. Mediante sus redes sociales, anunció que tuvo que suspender sus presentaciones porque dio positivo al virus.

Asimismo, la vedette aseguró que se encuentra cumpliendo con su cuarentena en casa.

“ Di positivo a la COVID-19. Los eventos que tenía programados en Manchay los he tenido que postergar hasta recuperarme bien, y debo cumplir con mi cuarentena. Mil disculpas a mis seguidores . Gracias a todos por su preocupación, estoy estable con la bendición de Dios”, se lee al inicio del comunicado que publicó en su cuenta oficial de Instagram.

Deysi Araujo. Foto: La República

Deysi Araujo revela que primer contagio de COVID-19 le dejó secuelas

Además, Araujo contó que la voz afónica que tiene en este momento es producto de la secuela que dejó el virus la primera vez que se contagió y descartó haberse enfermado de la garganta por haber celebrado el triunfo de Perú ante Colombia.

“Es de la secuela que me dejó la COVID-19 y tampoco estuve celebrando con vino, tenía la copa llena de agua. La gente que me conoce sabe que no soy de tomar alcohol, además vivo con mi madre y con mi hijo”, aseguró.

Publicación de Deysi Araujo. Foto: Instagram

Deysi Araujo estuvo al cuidado de su madre por contagio de COVID-19

Finalmente, Deysi Araujo contó que estos días estuvo al cuidado de su mamá, quien se encontraba delicada de salud a causa del coronavirus.

“Estuve al cuidado de mi mamá, atendiéndola con ayuda de mis hermanas, tenía dicha enfermedad y gracias a Dios ya se recuperó. Me siento bendecida y agradecida con Dios por mi madre”, sostuvo.