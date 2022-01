Bad Bunny en México 2022: fecha y precio para comprar las entradas en Ticketmaster

El artista urbano del momento realizará su gira ‘World’s Hottest Tour’ en México. Revisa esta nota y entérate de la fecha, precio de las entradas para ver a Bad Bunny.

Bad Bunny regresa a México este 2022 y lo hará en dos presentaciones. Foto: composición / LE.

Bad Bunny ha causado furor cuándo lanzó el video promocional de su gira ‘World’s Hottest Tour’ en Latinoamérica. Uno de los países que está incluido en el tour del popular ‘Benito’ es México. Sí, la tierra azteca fue seleccionada para que el artista puertorriqueño realice un concierto con todos sus fans. En sentido, te contaremos el precio, cuándo y cómo adquirir tus entradas para ver al ‘Conejo malo’. México se prepara para recibir al artista del género urbano más importante en la actualidad. Bad Bunny cantará sus mejores canciones en suelo mexicano en dos presentaciones . La primera se dará el 3 de diciembre en el Estadio BBVA, ubicado en Monterrey, Nuevo León. Mientras que el segundo se celebrará el 9 de diciembre en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. ¿Cuándo comprar las entradas para ver a Bad Bunny en México? La preventa de boletos para el concierto de Bad Bunny en México será el 8 y 9 de febrero. Y el 10 de febrero iniciará la venta general de entradas. Las compras se podrán realizar a través de la plataforma Ticketmaster. ¿Dónde comprar las entradas para ver a Bad Bunny en México? Para comprar las entradas para el concierto de Bad Bunny en México deberás ingresar a la plataforma Ticketmaster desde las 11.00 horas. La página oficial ha recomendado que las personas se presenten con anticipación para poder obtener un boleto. ¿En dónde se presentará Bad Bunny en México? Bad Bunny llegará a México para presentar sus mejores canciones a su público. La cita, según su itinerario, será el próximo 9 de diciembre en el Estadio Azteca, recinto deportivo que es usado por el club América. PUEDES VER: Teleticket: ¿qué días estarán disponibles las entradas para ver a Bad Bunny y cuánto cuestan? ¿Cuál es el precio de los boletos de Bad Bunny en México? Aunque la noticia de la llegada de Bad Bunny a México ha generado expectativa, ni Ocesa ni Ticketmaster han revelado la lista oficial de precios, por lo que es posible que se publiquen unos días antes de la preventa. Recomendaciones para la compra de boletos Ticketmaster compartió una serie de recomendaciones para que los fans tomen en cuenta y estén preparados antes de que inicien las preventas. A continuación, te las compartimos: Anticípate con tu registro de datos en Ticketmaster.

Para la preventa Citibanamex, los tarjetahabientes con débito y crédito podrán adquirir boletos.

La preventa inicia a las 11:00 horas.

Recuerda no actualizar la página seguidamente para evitar salirte de la fila virtual.

Asegúrate de contar con un navegador y Wi-Fi estable.

Video recomendado: El día que Roger del Águila no quiso conducir Esto es guerra: No me gustaba el programa