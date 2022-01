Bad Bunny en México: ¿dónde y cuándo se venderán las entradas para el concierto?

Los fans de Bad Bunny podrán ver a su ídolo el próximo 9 de diciembre en el Estadio Azteca. Conoce más información sobre la preventa y venta de entradas.

El concierto de Bad Bunny en México forma parte de una gira que tendrá en Estados Unidos, Canadá, Europa y América Latina. Foto: composición LR/EFE/Instagram Bad Bunny

Bad Bunny retornará a México para protagonizar un concierto memorable. De acuerdo a su itinerario, la cita con sus fans será el próximo 9 de diciembre en el Estadio Azteca. Esta presentación forma parte de su gira musical, denominada World Hottest Tour, que incluye a Estados Unidos, Canadá, Europa y América Latina. El cantante puertorriqueño, que llegará a suelo mexicano con la consigna de desplegar sus mejores canciones como “Callaíta” y “Yonugoni”, eligió a este país para cerrar su tanda de conciertos. Conoce líneas abajo cuándo y dónde comprar las entradas para su show en México. PUEDES VER: Entradas para concierto de Bad Bunny en Chile: precios y cómo comprarlas en Puntoticket ¿Cuándo comprar las entradas para ver a Bad Bunny en México? La preventa de boletos para el concierto de Bad Bunny en México será el 8 y 9 de febrero. Y el 10 de febrero iniciará la venta general de entradas. Las compras se podrán realizar a través de la plataforma Ticketmaster. ¿Dónde comprar las entradas para ver a Bad Bunny en México? Para comprar las entradas para el concierto de Bad Bunny en México deberás ingresar a la plataforma Ticketmaster desde las 11.00 horas. La página oficial ha recomendado que las personas se presenten con anticipación para poder obtener un boleto. ¿En dónde se presentará Bad Bunny en México? Bad Bunny llegará a México para presentar sus mejores canciones a su público. La cita, según su itinerario, será el próximo 9 de diciembre en el Estadio Azteca, recinto deportivo que es usado por el club América.

