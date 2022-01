Ronald Hidalgo es el imitador peruano del ‘Divo de Juárez’, Juan Gabriel, y fue parte de los cinco finalistas que ayer compitieron en Yo soy: grandes batallas internacional. Al contar con una gran trayectoria en su personificación, ha logrado convertirse en uno de los favoritos del público.

En su última batalla contra ‘José Feliciano’ emocionó hasta las lágrimas al jurado y también al presentador Cristian Rivero. Hidalgo interpretó uno de los temas emblemáticos del ícono mexicano: “Abrázame muy fuerte”, el cual fue un homenaje a todas las personas que han luchado y quienes perdieron la batalla contra la COVID-19.

Al final de su presentación, Christian Rivero, con la voz quebrada, aprovechó para reflexionar sobre los duros momentos que se vivieron a lo largo de la pandemia. “Han sido años muy complicados, a todos nos ha tocado de alguna forma particular. No voy a entrar en detalles, pero he visto al jurado, algunos se han contenido y otros lloraron de emoción”, comentó en un primer momento.

Asimismo, el también actor hizo un homenaje al cuerpo médico que se encuentra en primera línea en la lucha contra el coronavirus. “Han estado desde el principio y seguirán ahí. Para los que ya no están, el recuerdo siempre (estará vivo). Uno muere cuando olvidamos a la persona que ha sido parte de nuestras vidas” , expresó Cristian Rivero y pidió al público a seguir cuidándose. Sigamos creyendo en las vacunas. La ciencia avanza y tenemos que ir de la mano con ella. ¡Vacúnense y sigamos cuidándonos!”

‘José Feliciano’ se convirtió en el ganador de Yo soy

Después de una reñida competencia, Sebastián Landa, quien personifica al cantautor José Feliciano, logró vencer a ‘Juan Gabriel’, quien ganó la temporada número 5 de Yo soy, la revancha, en el 2012, y así se coronó como el flamante ganador de Yo soy: grandes batallas internacional.

Como premio recibió la suma de 10.000 dólares y un trofeo con el símbolo del programa. Entre aplausos, el artista no pudo evitar emocionarse, pues lleva diez años estudiando a su personaje musical.

‘Nino Bravo’ agradeció a su público tras no lograr levantar el trofeo de Yo soy

El chileno Sebastián Hormazábal se pronunció en sus redes sociales con un video para comentar que no pudo vencer a Sebastián Landa, doble de José Feliciano. Asimismo, se mostró sorprendido por el gran cariño que le demostraron sus seguidores peruanos.

“Quiero darles las gracias a todos, no se pudo obtener un lugar más arriba, pero me emocioné, debo reconocer que quería llegar un poquito más arriba. La experiencia de estar acá fue maravillosa, agradezco muy en especial al pueblo peruano que me dio su apoyo, su cariño”, expresó.