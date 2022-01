Christina Aguilera canta en español para sus hijos: “Quiero mostrarles parte de quiénes son”

La legendaria estrella pop Christina Aguilera lanzará 3 álbumes realizados íntegramente en español, a través de los cuales le hace un homenaje a la lengua materna de su padre.

Christina Aguilera lanzó su nuevo álbum en enero de 2022, el cual está realizado enteramente en español. Foto: Instagram/Christina Aguilera

Christina Aguilera sorprende con su nuevo lanzamiento musical. La cantante fue entrevistada por Teleshow para conversar sobre su último proyecto: el álbum titulado La fuerza, realizado enteramente en español. En este, canta con Nicki Nicole, Nathy Peluso, Becky G y Ozuna. La artista reveló que decidió crear el disco para enseñarle a sus hijos sobre sus raíces hispanohablantes. “El español es un idioma tan hermoso que ni siquiera puede traducirse directamente al inglés, no le haces justicia. El español es tan hermoso, tan intrincado, tan poético” , dijo. El éxito de Christina Aguilera Aguilera saltó a la fama a finales de los noventas. Entonces se codeaba con otras divas del pop jóvenes, como Britney Spears, Jennifer López y la agrupación Destiny’s Child. Christina debutó con un álbum homónimo gracias a su increíble habilidad vocal. Su disquera decidió ampliar su éxito con una producción en español, dirigida hacia la comunidad hispanoparlante que se identificara con las raíces latinoamericanas de la cantante. Así nació Mi reflejo. Ahora, Christian lo describe como una “mera traducción” de su primer álbum. Más de dos décadas después quiere hacer las cosas bien. En 2022 llega La fuerza, primer disco de una serie de tres que serán en español, sin traducciones. Explora una mezcla del pop y r&b con sonidos sudamericanos, como el reguetón y la cumbia. Explicó que trabajó con productores y músicos hispanohablantes. Con ellos logró volver a sumergirse en el idioma, el cual no hablaba tanto desde que sus padres se divorciaron. Tuvieron conversaciones sobre los temas que quería tocar en las canciones, cuyo resultado se escuchará en la trilogía. “Pasó mucho tiempo, pero estuve queriendo hacer una continuación de Mi reflejo, que fue hace más de 20 años, cuando era una ‘baby Christina’ y acababa de entrar en la escena, siendo tan fresca, inmadura, inexperta”, declaró la cantante a Teleshow. PUEDES VER: Christina Aguilera lanza La fuerza, su primer disco en español después de 20 años La decisión de volver a cantar en español no fue exclusivamente para practicar la lengua. Su nuevo proyecto se creó pensando en sus hijos, Max Liron y Summer Rain, quienes no han sido muy expuestos a sus raíces latinoamericanas. “Ahora, más que nunca, me resulte increíble compartir esta experiencia con mis hijos y mostrarles a ellos una parte de quiénes son. ‘Aguilera’ es una parte muy importante de lo que soy yo: mi padre es de Ecuador, pasé buena parte de mi infancia creciendo y escuchando el idioma. Así que siempre estoy volviendo a esa música, que es como yo”, dijo al medio periodístico.

