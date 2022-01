Melissa Peschiera sobre la firma de autógrafos de Christian Cueva: Recuerden mantener la distancia

Luego de la victoria ante Colombia, Christian Cueva se hizo presente en una conocida cevichería en La Victoria, donde empezó a repartir autógrafos y a tomarse foto con los niños que se acercaron con su carnet de vacunación correspondiente.

El programa Domingo al día fue hasta el lugar y grabaron las largas colas que hacía la gente para poder acercarse al futbolista. “Estamos felices de estar aquí, de hacer todo esto para dar una alegría. Esto es para los niños y también para dar un mensaje para que la gente se vacune y se cuide”, indicó Christian Cueva.

Luego de presentar el enlace, la conductora del dominical, Melissa Peschiera, felicitó la acción del futbolista de animar a las personas a que se vacunen contra la COVID-19. No obstante, no pudo evitar mencionar la aglomeración de personas que se empezó a generar e hizo un llamado a la ciudadanía para que no se descuiden y continúen respetando los protocolos de bioseguridad.

“Ahí está Christian Cueva con otra aura, con otra energía. Está acompañado de su primer entrenador, Víctor Rivera (…) Está haciendo lo propio, acercarse a la hinchada y de paso está impulsando la vacunación en los niños, hoy hay vacunación para todos los niños sin límite de 5 a 11 años. El único requisito que pone Christian Cueva, y las personas que han organizado esto en La Victoria, es que los chicos que se acerquen para que le entreguen su camiseta firmada es contar con su vacunación”, manifestó.

“Solo a mí, honestamente, a mí, me estresa ver a la gente tan pegada, en medio de una pandemia. Una niña sin mascarilla, lleven sus mascarillas, por favor. Recordarle al público que, si va a acercarse, mantenga el distanciamiento social, mantenga el protocolo, y póngase su mascarilla”, añadió la periodista.

Por último, agregó: “La firma de Christian Cueva no hay problema, pero mantenga la distancia, eso es muy importante”.

Melissa Peschiera opinó sobre la fiesta de Yahaira Plasencia

La periodista dio su opinión sobre la reacción de Yahaira Plasencia cuando la Policía intervino la casa donde se realizaba una reunión para celebrar su cumpleaños.

“Los faltosos del toque de queda, los faltosos de la inmovilización social obligatoria están en todos lados. De arriba, de abajo, de izquierda a derecha, abundan. Qué vergüenza que te encuentren en la maletera hecha bolita huyendo de la autoridad”, señaló con un tono serio.

Melissa Peschiera opinó sobre la actitud que tuvo Yahaira Plasencia cuando intervinieron su fiesta covid. Imagen: Captura Domingo al día.

Melissa Peschiera indignada por reuniones de famosos en pandemia

La periodista Melissa Peschiera criticó el accionar de muchas figuras del espectáculo que participan de fiestas en plena segunda ola de la pandemia del coronavirus, pese a su prohibición.

Antes de la emisión de un reportaje, dejó su opinión sobre la actitud de estas personas al evadir las normas del Gobierno para evitar contagios de la COVID-19. “Son varios los artistas peruanos y personajes públicos que han sido detenidos en pandemia. ¿En qué? En ‘fiestas covid’. Ya pues, ya pues”, dijo la conductora de televisión.