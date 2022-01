Briyit Palomino lanza “El conchudo” y estrena nuevo amor: “Mi corazón está feliz”

¡Un nuevo éxito! Briyit Palomino estrenó “El conchudo”, un tema que promete convertirse en todo un hit, con su melodía que posee una mezcla de cumbia y joropo, y que la convierte en una canción muy movida y pegajosa, dedicada a todos los ‘conchudos’. Incluso contó que el tema cuenta parte de su historia.

“ Es mi vivencia, no me fue bien con mi expareja, yo le compraba todo y también compraba todo en mi casa, y él se portó muy mal. Incluso, llegó a existir estafa, me quedé sin plata en mis cuentas y tuve que empezar de cero con ‘Briyit y su banda’, pero aquí estoy ahora, dándole con fuerza para seguir construyendo mis sueños”, relató la artista en un comunicado

Asimismo, la cantante confía en que esta canción, que ya cuenta con un videoclip en YouTube, alcanzará un rotundo éxito, pues se prepara para llevar este tema a una gira en Europa.

Briyit Palomino Foto: Instagram.

Briyit alista gira para Europa y México en este 2022

Briyit también comentó que “El conchudo” será parte de la gira que viene alistando para este año.

“ Nos estamos preparando para, en marzo, irnos con ‘El conchudo’ a Europa, nos vamos por un mes; y también se tiene que abrir la gira para México, estoy en conversaciones con una productora por allá. Estoy muy motivada, quiero llegar más allá de Perú”, comentó.

Briyit encontró el amor: “Mi corazón está feliz”

Por otro lado, la cantante reveló que se encuentra en un buen momento de su vida sentimental y aseguró que su corazón “está feliz”.

“Estoy conociendo a alguien, mi corazón está feliz, él es modelo profesional, y estoy yendo despacio, porque después de todo lo vivido, ahora soy más cuidadosa”, aseguró.