Padre de Britney Spears buscaría recuperar la tutela de la cantante

La defensa legal del padre de Britney Spears desea interrogar a la artista sobre el uso de drogas y el cuidado de sus hijos, según informó el medio internacional Page Six.

Equipo legal de Britney Spears desestimó petición de su padre, Jamie Spears. Foto: composición/Reuters/difusión

Briney Spears es nuevamente el centro de atención de los medios de comunicación por una batalla legal contra su padre, el señor Jamie Spears, que parece nunca acabar. Pese a que, en noviembre del 2021, la jueza Brenda Penny aceptó la solicitud de la cantante estadounidense para poner fin a la tutela de su progenitor de manera definitiva, nueva información sobre el caso ha salido a la luz recientemente. De acuerdo al portal Page Six, el abogado de Jamie Spears, Alex Weingarten, envió un correo electrónico el pasado miércoles al abogado de Britney, Mathew Rosengart, solicitando programar una fecha para que la intérprete brinde testimonio bajo juramento. “Le escribimos para informarle que tenemos la intención de que su cliente declare y nos gustaría discutir una fecha de mutuo acuerdo para realizar la declaración”, dice el mensaje recibido por Rosengart. PUEDES VER: Britney Spears revela más restricciones a las que estuvo sometida durante su tutela Del mismo modo, el defensor legal de Jamie reconoció que su cliente no hizo declaraciones respecto a las dos solicitudes que presentó el abogado de la intérprete de pop. El progenitor de la cantante se negó a colaborar en ambas ocasiones. “Por supuesto, también discutiremos la programación de la declaración del Sr. Spears con usted y trabajaremos en conjunto para encontrar una fecha de mutuo acuerdo para que eso también suceda”, acotó el abogado de Jamie. ¿Sobre qué tendría que testificar Britney Spears? Según lo mencionado por el medio internacional, el abogado de Jamie desea interrogar a la artista sobre el uso de drogas y el cuidado de sus hijos, a pesar de que Spears tiene una orden de restricción para no acercarse a Sean Preston (su hijo mayor) tras un altercado ocurrido en 2019. Los abogados del padre de la cantante quieren que ella vuelva a declarar. Foto: Univisión PUEDES VER: Madonna sobre hacer gira con Britney Spears: “¡Podríamos recrear el beso!” Respuesta de Britney ante petición de abogado de su padre El equipo legal de la artista americana tomó la decisión de desestimar el pedido de Jamie Spears argumentando que el señor Spears se ha negado a hacerlo en diferentes ocasiones.

