Brad Pitt estaría enamorado nuevamente de la cantante sueca Lykke Li

El actor Brad Pitt está siendo vinculado a la cantante sueca desde que ambos fueron captados juntos en un restaurante italiano de Los Ángeles.

Lykke Li, presunta pareja de Brad Pitt, es una cantante sueca de 35 años. Foto: Glenn Francis/Instagram/Lykke Li

¿Volvió a encontrar el amor? Medios internacionales han reportado que Brad Pitt tendría una nueva pareja. El actor de “Érase una vez... en Hollywood” está siendo vinculado con la cantante sueca Lykke Li, quien reside en la misma área que Pitt en Los Ángeles. La nueva relación de Brad Pitt El medio The sun fue el primero en reportar el supuesto vínculo amoroso entre el actor y la cantante. Señalaron que, según fuentes, llevan meses saliendo juntos. Fueron vistos cenando en el restaurante Mother Wolf, un lugar de pastas nuevo de Hollywood que estaría siendo el punto de reunión de los famosos. La música vive a tan solo tres minutos de distancia de la propiedad de Pitt. Una fuente declaró al Daily Mail que “Brad y Lykke han podido pasar desapercibidos tan fácilmente porque son vecinos. Ha funcionado perfectamente para Brad tener a alguien que vive tan cerca”. El medio también reportó que los artistas están pasando tiempo desde mediados de 2021. PUEDES VER: Shiloh se muestra preocupada por Brad Pitt tras separación de Angelina Jolie, afirma Ok Magazine Según la revista People, Pitt está teniendo citas, pero estas no necesariamente llevarían a relaciones serias. Aún tendría contacto con la modelo alemana Nicole Poturalski, con quien su vínculo sería casual. ¿Quién es Lykke Li? Lykke es una cantautora y modelo sueca. Es conocida por su música estilo indie pop y electrónica, y sus canciones han sido utilizadas para filmes. En 2011, lanzó el hit “I follow rivers”, el cual formó parte de la banda sonora de la aclamada película La vida de Adele de Abdellatif Kechiche. Asimismo, su canción “Possibility” figuró en Luna nueva, de la saga Crepúsculo. Li vivió en Suecia Portugal, Marruecos, Nepal y la India durante su infancia. Al cumplir la mayoría de edad, se mudó a Estados Unidos, estableciéndose en Brooklyn, Nueva York, para iniciar su carrera musical. Tiene un hijo de 6 años con su expareja, Jeff Bhasker. La música de Lykke Li ha figurado en películas y series televisivas. Foto: Instagram/Lykke Li

