Bad Bunny: ya inició la venta regular de entradas para su concierto en Lima 2022

Las venta de entradas para el concierto de Bad Bunny en noviembre del 2022 inició hoy a las 9 a.m. a través de la plataforma de Teleticket.

El día de hoy comienza la venta general de entradas para el concierto de Bad Bunny en Perú. Foto: Difusión

Bad Bunny volverá a presentarse en Lima en noviembre del 2022 como parte de su gira World’s Hottest Tour y la venta regular de entradas para el esperado concierto ya inició a través de la página web de Teleticket. Debido a la expectativa generada en la preventa, se espera que los boletos dispuestos para esta etapa se agoten en pocos minutos. Noticia en desarrollo