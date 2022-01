Como los grandes: Bad Bunny volvió a WWE y participó en el Royal Rumble 2022

El cantante fue parte del evento de la compañía de lucha libre y se lució en el cuadrilátero con diversas piruetas.

Bad Bunny apareció de nuevo en la WWE y formó parte del Royal Rumble 2022. Imagen: Captura Fox Action

