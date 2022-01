Bad Bunny: usuarios piden segunda fecha de concierto en Lima al no poder conseguir entradas

Cientos de usuarios de Twitter se unieron al hashtag #BadBunnyUnaMásParaLima para solicitar a Bad Bunny otro concierto en Lima, así como sucedió en Medellín, Colombia.

Los internautas expusieron que Bad Bunny podría pactar una nueva fecha el 14 o 15 de noviembre de este año. Foto: Composición AFP/Captura Twitter

