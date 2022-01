Bad Bunny en Perú: se agotaron las entradas para concierto del 13 de noviembre en el Nacional

La llegada de Bad Bunny a Perú desató la euforia de todos sus fans, quienes ya han agotado todas las entradas disponibles para el concierto en Lima.

Desazón total. Varios fans han reclamado que las entradas para el show de Bad Bunny se están revendiendo en las redes sociales. Foto: Instagram Bad Bunny

El concierto de Bad Bunny en Perú, de acuerdo al aforo permitido, estará repleto. Las entradas para el evento del cantante puertorriqueño, que estaban a la venta en la plataforma Teleticket, se agotaron. Los fans se reencontrarán con el músico el próximo 13 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima. Bastaron menos de dos horas para que los boletos para el show del ‘Conejo malo’ se acabaran. La página oficial de la empresa mencionada había habilitado la venta a las 9.00 a. m. de hoy, domingo 30 de enero. Una hora con cuarenta minutos después, a las 10.40 a. m., ya estaban reportando que todo se había vendido. PUEDES VER: Bad Bunny en Perú 2022: medio millón de personas buscaron entrada para el esperado concierto La gira musical de Bad Bunny, que ha sido denominada World’s Hottest Tour, será en Estados Unidos, Canadá, Europa y América Latina. A Perú, que fue elegido en esta tanda de conciertos, volverá después de cuatro años. Ahora, con sus canciones “Callaíta” y “Yonugani”, buscará corresponder a su numeroso grupo de seguidores en el país. En la otra cara de la moneda, varios usuarios han reportado que en las redes sociales se están revendiendo boletos para este show. Algunos han manifestado síntomas de molestia por este hecho, pero otros están comprando las entradas. ¿Dónde será el concierto de Bad Bunny en Perú? El Estadio Nacional será el escenario donde Bad Bunny dará lo mejor de su repertorio a los peruanos. Dicho recinto se ubica en el Cercado de Lima. ¿Cuándo será el concierto de Bad Bunny en Perú? El recital del afamado reguetonero en la ciudad de Lima está previsto para el próximo 13 de noviembre. Precio de las entradas en Teleticket Los precios de las entradas para el concierto en Perú habían oscilado entre los S/ 175 y los S/ 680.

