Bad Bunny: ¿cuánto costaba ir a sus conciertos en Lima cuando no era famoso?

Hace 5 años, el ‘Conejo malo’ cantó en una provincia del Perú a un precio bajo. Eran los comienzos de un artista que después experimentaría con otros géneros musicales.

De 15 soles a 680 soles: así se elevó el precio del concierto de Bad Bunny en Lima, Perú. Foto: composición LR/Instagram/EFE.

Las entradas para el concierto de Bad Bunny en Lima, Perú, están agotadas. Miles de fanáticos se quedaron desilusionados al ser incapaces de obtener un boleto de entrada debido a la alta demanda. De momento, son 8.000 menciones que piden que se habilite una fecha más del show. Una de las primeras impresiones que tuvo el público fue el precio para ver al ‘Conejo malo’ en vivo. Sobre todo porque, en julio de 2017, el cantautor puertorriqueño ofreció un concierto en la provincia constitucional del Callao por los 90 años del club de fútbol Sport Boys . Esa fue una de sus últimas visitas a tierra nacional. En la siguiente nota, revisa aquella anecdótica vez que el cantante del momento —desde que se anunció su gira World’s Hottest Tour— entonó sus temas en la Ciudad del Pescador. PUEDES VER: Bad Bunny termina en el suelo tras enfrentarse a Brock Lesnar en evento de WWE Bad Bunny en el nonagésimo aniversario del Sport Boys El 28 de julio de 2017, Bad Bunny cantó en el estadio Gualberto Lizarraga de la Ciudad del Pescador, en el Callao. En esa etapa de su carrera, sus éxitos musicales fueron: “Me acostumbré”, con Arcángel; “Si tu novio te deja sola”, con J Balvin; “Mayores”, con Becky G; “Sensualidad”, con Prince Royce y J Balvin; y “Chambea” . El club de fútbol tradicional de la provincia, Sport Boys, cumplía 90 años en ese entonces. Para celebrarlo, la institución contrató a Bad Bunny y a Tito Rojas, conocido en su público como ‘Gallo de la salsa’. La entrada general costó 15 soles. La zona VIP, exclusiva de hinchas del Boys, tuvo un precio de 30 soles. El único box habilitado le costó a diez personas la suma de 1200 soles; es decir, 120 soles cada uno. PUEDES VER: Bad Bunny en Lima: las divertidas ocurrencias que dejó la compra de entradas Meses después pero, igual en el 2017, el ‘Conejo malo’ se presentó en la discoteca Mangos de Lince, ubicada en la avenida Arequipa, como parte de su Tour Bad Bunny 2017. Para ese show, la entrada general costó 50 soles, la VIP 80 y la súper VIP a 100 soles. Entradas para Bad Bunny en Lima se agotaron en menos de 2 horas La venta de entradas regulares para el concierto de Bad Bunny en Lima se iniciaron este domingo 30 de enero a las 9.00 a. m. Sin embargo, solo algunos minutos después, se confirmó que todos los espacios disponibles en Teleticket ya se habían agotado. A las 10.40 a. m. se reportó que todos los boletos estaban vendidos y que muchos revendedores estaban ofreciendo los mismos a precios muy elevados.

