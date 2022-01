Yo soy: Sebastián Landa, ‘José Feliciano’, se convirtió en el flamante ganador del programa

El imitador peruano de José Feliciano logró imponerse ante ‘Juan Gabriel’ en reñido versus y se llevó 10.000 dólares como recompensa.

Sebastián Landa dedicó su triunfo al gran maestro José Feliciano. Foto: composición/captura Latina

Sebastián Landa se despide de Yo soy, grandes batallas internacional por todo lo alto. Tras 10 años de estudiar arduamente al personaje de José Feliciano y de haber llegado a la final de diversas temporadas de Yo soy con contrincantes de gran talla, el imitador peruano del cantautor de 76 años logró llevarse el ansiado galardón a casa. El artista se impuso ante Sebastián Hormazábal, imitador chileno de Nino Bravo en su primer duelo de la noche, pasando a la segunda etapa de la final, donde buscaría vencer a su próximo contrincante: ‘Juan Gabriel’. Sebastián Landa se declara ganador de Yo soy, grandes batallas Tras enfrentarse a Ronald Hidalgo, el imitador peruano de Juan Gabriel, en un reñido y épico versus de personificación, Christian Rivero se preparó para leer los resultados finales de la votación que emitió el público por medio de la app de Latina. PUEDES VER: ¿Por qué Sebastián Landa, ‘José Feliciano’, es el favorito a ganar Yo soy grandes batallas? En esa línea, entre la intriga y los vítores del público presente, Rivero leyó el nombre del ganador que se encontraba en el sobre que sostenía en sus manos. “¡José Feliciano!”, exclamó el conductor de TV, y generó furor entre los asistentes al set del programa y causando gran emoción en Sebastián Landa, quien, al escuchar su nombre, no pudo evitar contener las lágrimas. “Son 10 años de esfuerzo”, dijo entre sollozos el imitador peruano. En seguida, recibió las felicitaciones del jurado y de su oponente, quien le estrechó un cálido abrazo y aplaudió su labor como imitador del artista original. ‘Juan Gabriel’ es despedido de la competencia entre aplausos En tanto, Ronald Hidalgo, quien ganó la temporada número 5 de Yo soy, la revancha, en el 2012, expresó palabras de agradecimiento a su familia y admiradores, quienes lo han venido apoyando desde sus inicios como imitador y le han extendido su apoyo. De igual manera, el jurado felicitó al imitador de Juan Gabriel, tras no conseguir su objetivo de convertirse en bicampeón de otra temporada de Yo soy. PUEDES VER: [FINAL] Yo soy: grandes batallas internacional EN VIVO por Latina: sigue el minuto a minuto

