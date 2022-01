Yo soy: ‘Nino Bravo’ comparte mensaje instantes previos a la final: “Voten por su preferido”

El imitador de Nino Bravo, Sebastián Hormazábal, aprovechó sus últimas horas en el set del programa para enviar un mensaje a sus admiradores, quienes lo han venido apoyando a lo largo de su carrera artística.

Sebastián Hormazábal es uno de los cinco finalistas de Yo soy: grandes batallas internacional. Foto: Sebastián Hormzazábal/Instagram

Video recomendado: El día que Roger del Águila no quiso conducir Esto es guerra: No me gustaba el programa