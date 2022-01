Yo soy: más de 20 cantantes e imitadores piden a usuarios que voten por ‘José Feliciano’

Hoy se vivirá la final de Yo soy, grandes batallas y un detalle que sorprendió al público fue ver cómo más de una docena de exconcursantes mostraron su apoyo al imitador de José Feliciano.

El imitador de Jose Feliciano demostró ser uno de los concursantes más queridos del reality. Foto: Sebastián Landa/Facebook

El día de hoy se termina una temporada más del exitoso reality Yo soy, grandes batallas internacional. Como se sabe, cinco concursantes fueron los elegidos para competir en la final, el jurado se decidió por ‘Yuri’, ‘Juan Gabriel’ y ‘José Feliciano’, ‘Ricardo Montaner’ y ‘Nino Bravo’. Hace unas horas sorprendió un video que subió Sebastián Landa, el imitador del cantante puertorriqueño José Feliciano a su cuenta oficial de Facebook. En el clip que dura poco más de siete minutos, se observa a 21 imitadores que pasaron por el programa mostrándole su apoyo y pidiendo al público que en esta última gala le den el voto a Landa. Hasta el momento, la publicación ha logrado más de 1.000 likes y cientos de comentarios, en donde sus seguidores se muestran emocionados por el gesto que tuvieron sus compañeros en organizarse y grabar el video. Entre algunos de los más conocidos se encuentra Tony Cam, imitador de Sandro; Jairo Tafur, imitador de Dyango y Carlos Burga, imitador de José José. PUEDES VER: Yo soy: grandes batallas internacional: estos cinco imitadores pasaron a la gran final de la competencia “Hago este video porque quiero incentivar a todos ustedes a que apoyen a un artista que no solamente admiro, sino que lo quiero muchísimo. Los invito a tener este gesto maravilloso para que nuestro querido ‘José Feliciano’ se lleve el triunfo en esta final”, comentó Jairo Tafur dentro del clip. “¡Gracias, amigos por el apoyo! Hoy me sorprendieron con este video. Gracias por estar conmigo en este día tan importante. Los quiero mucho” , escribió Sebastián Landa. ¿Quiénes fueron los imitadores que demostraron su apoyo a ‘José Feliciano’? Jairo Tafur - imitador de Dyango

Tony Cam - imitador de Sandro

Carlos Burga - imitador de José José

Roberto Pereda - imitador de Julio Iglesias

Lita Pezo - imitador de Isabel Pantoja

Fermin Opazo - imitador de Marc Anthony

Boris Saavedra - imitador de Luis Fonsi

Harold Gamarra - imitador de Emmanuel y Chayanne

Brunella Torpoco - cantante de salsa

Raul Gutierrez - imitador de Gilberto Santa Rosa

Juan Yturbe - imitador de Alex Lora

Aldo Riccio - imitador de David Bisbal

Kris Príncipe - imitador de Fito Paez

Nico Cid - imitador de Steve Perry

Jean Pierre Puppi - Vocalista de You Salsa

Luis Arellano - imitador de IL Volo

Francisco Chavez - imitador de Andrés Calamaro

Alfredo Valente - imitador de IL Divo

Jair García - imitador de Mijares

Gustavo Santos - imitador de Nino Bravo

Daniel Cordova - imitador de Bad Bunny Sebastián Landa ‘José Feliciano’ cantó en la Teletón Chile 2021 El artista peruano Sebastián Landa fue invitado al evento solidario anual en la sede de Chile para llevar a cabo una presentación imitando al cantante José Feliciano el segundo día del evento. Interpretó el exitoso tema lanzado en 1983 “Ay, cariño”. “Muchísimas gracias, Chile, por la invitación a la Teletón. Encantado de estar con todos ustedes”, comentó. Imitador de Nino Bravo se emociona al pasar a la final de Yo soy El artista chileno Sebastián Hormazábal quien imita al baladista español Nino Bravo se mostró contento en sus redes sociales luego de haber clasificado a la final de Yo soy, grandes batallas internacional. 'Nino Bravo' emocionado por llegar a la final de Yo soy 2022. Foto: Sebastián Hormazábal/Instagram En su cuenta de Instagram publicó un post donde describe su emoción. “Muy orgulloso de poder estar en esta gran final y agradecido de todo el cariño que me han brindado en este tiempo, solo me queda darlo todo por ustedes y llegar su corazón con mi interpretación”, escribió.

