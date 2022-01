Yo soy: imitadores de Dúo Dinámico revelan que la semifinal del programa fue grabada

Claudio Leiva y Marcelo Sepúlveda, imitadores chilenos del programa, develaron detalles de la emisión de su penúltimo episodio por medio de una transmisión en vivo.

Claudio Leiva y Marcelo Sepúlveda se despidieron de su fanaticada peruana agradeciéndoles por todo el apoyo brindado. Foto: Claudio y Marcelo/Instagram

Claudio Leiva y Marcelo Sepúlveda, imitadores chilenos de la agrupación Dúo Dinámico, tuvieron que dar un paso al costado en el reality de imitación Yo soy, grandes batallas internacional debido a que el último fin de semana dieron positivo a la COVID-19, hecho que les impidió luchar para convertirse en los próximos ganadores del formato de Latina. En esa línea, en una transmisión en vivo que realizaron, el último miércoles 26 de enero por medio de su cuenta oficial de Instagram para explicar las razones de su abandono del programa a sus seguidores, los imitadores de Dúo Dinámico agradecieron los cálidos mensajes de apoyo que sus fanáticos peruanos les expresaron tras varios días de no tener noticia de ambos. Así también, sorprendieron con reveladora noticia que involucraba detalles de cómo se llevó a cabo la última edición de la semifinal de Yo soy: grandes batallas. PUEDES VER: Imitadores que renunciaron a Yo soy grandes batallas internacional pese a que seguían en carrera ¿Qué dijeron Claudio y Marcelo sobre la transmisión de la semifinal de Yo soy? Mientras despejaban dudas sobre su estado de salud y dieron a conocer las fechas en las que conocieron su resultado positivo de la COVID-19, Marcelo Sepúlveda dijo que su intento de reintegrarse al programa fue imposible debido a que la semifinal del programa había sido grabada días antes de su emisión, por lo que no pudieron estar completamente restablecidos para la fecha en la que se filmó el penúltimo episodio del reality. “Hoy por la mañana nos llamó Alfredo, que es nuestro representante, y le preguntamos si cabía la posibilidad de poder volver y no se pudo. No hay ninguna posibilidad porque los programas ya están grabados hasta el jueves. Hoy día (26 de enero) se graba la semifinal y el sábado es la final en vivo”, señaló el artista. Imitadores de Dúo Dinámico se despiden del público peruano con sentidas palabras Claudio y Marcelo lamentaron haber contraído la COVID-19 en estas fechas tan importantes y decisivas para la internacionalización de sus carreras como imitadores; no obstante, ambos concursantes dijeron estar felices por su perseverancia y sus grandes logros en el programa. PUEDES VER: ‘Yo soy: grandes batallas internacional’: No te pierdas el minuto a minuto EN VIVO de la gala final “ Nos vamos triunfando, nos vamos ganando. Tuvimos 10 programas y los 10 programas fuimos súper bien evaluados ”, expresó el imitador chileno Marcelo Sepúlveda.

