¿Quién es Sebastián Hormazábal, el imitador chileno de Nino Bravo que llegó a la final de Yo soy?

Los formatos de concurso se encuentran en su mejor momento. Yo soy es uno de los realities que ha calado en la pantalla chica logrando obtener altos picos de rating en sus 10 años al aire. Este sábado 29 de enero se cierra una nueva etapa en la edición de Grandes batallas internacional, donde participaron imitadores de varios países.

Sin embargo, solo cinco de ellos pasaron a la gran final. Representando a Ecuador, México, Chile y Perú, los diferentes imitadores mostrarán su mejor performance esta noche. Uno de los participantes que más llamó la atención fue el artista chileno que da vida al baladista español Nino Bravo, Sebastián Hormazábal. Conoce en esta nota más sobre él.

¿Quién es Sebastián Hormazábal?

De todos los rincones de Latinoamérica comenzaron a llegar a tierras peruanas imitadores de algunos de los cantantes más importantes de los últimos años. El chileno Sebastián Hormazábal fue uno de ellos y vino para quedarse.

El intérprete de “Un beso y una flor” es el ganador de la segunda temporada de Yo soy Chile en el 2011, en esa misma línea, ocupó el tercer lugar del concurso Yo me llamo, formato colombiano, en el 2014, y también brilló en otros concursos de imitación en países como Ecuador, Argentina y Bolivia.

Imitador chileno de Nino Bravo en Yo soy Perú. Foto: Sebastián Hormazábal/ Instagram

El concursante se mostró agradecido por la forma en cómo el público peruano lo recibió y espera poder consolidar una carrera aquí. También señaló que no esperaba la oferta de participar en Yo soy, grandes batallas internacional, según dijo al medio Tiempo X.

Su paso por Yo soy: grandes batallas internacional

Sebastián considera que algunos de sus contrincantes más complicados fueron el guatemalteco ‘Arjona’ y ‘José José’, quien lo llegó a eliminar de la competencia el año pasado, pero este 2022 logró regresar para la revancha y ahora está a un paso de convertirse en el ganador de Yo soy.

En una entrevista con el portal Duplos, reveló las maratónicas jornadas que vive día a día para poder llevar su mejor versión al escenario. Además, explicó que a las 8.00 a. m. ingresa al canal y sale a las 10.00 p. m.

Asimismo, una de las diferencias que pudo notar entre el formato chileno y peruano es que “en Perú tienes un coach vocal y otro de teatro, en Chile no”; y que el jurado peruano, conformado por Mauri Stern, Janick Maceta, Jorge Henderson y Katia Palma, siempre cuentan con una crítica constructiva para que mejore su desempeño.

Sebastián Hormazábal orgulloso de haber llegado a la final de Yo soy 2022

El intérprete de “Cartas amarillas” realizó una emotiva publicación en su cuenta de Instagram. En la descripción agradeció a sus seguidores por el cariño y apoyo continuo.

'Nino Bravo' emocionado por llegar a la final de Yo soy 2022. Foto: Sebastián Hormazábal/Instagram

“Muy orgulloso de poder estar en esta gran final y agradecido de todo el cariño que me han brindado en este tiempo, solo me queda darlo todo por ustedes y llegar su corazón con mi interpretación”, escribió adjuntando una foto de su personaje mientras canta en el set de Latina.

Sebastián Hormazábal se quebró durante su en vivo

‘Nino Bravo’ decidió realizar un en vivo con sus seguidores en su cuenta oficial de Instagram. Desde un primer momento se puede ver al cantante con un bajo ánimo y con una voz un tanto entrecortada. Agradeció a sus seguidores por el cariño incondicional que le demostraron en este tiempo de competencia.

“Han sido días súper difíciles, muy solo, no me quiero poner a llorar, pero ustedes han sido un apoyo enorme para mí. De verdad no tengo palabras para describir todo lo que han sido para mí en estos días de soledad. Hoy hablé con mis hijos, los echo mucho de menos. Yo no pensé que llegaría a la final, entregue lo mejor de mí y estoy súper emocionado”, comentó en un principio.