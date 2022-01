Imitador de Celia Cruz se queja del jurado de Yo soy: “No me pareció justa la decisión”

Yo soy: grandes batallas internacional 2022 llega a la gran final este sábado 29 de enero a las 8.00 p. m. por la señal de Latina. Son cinco los imitadores de diferentes países que lograron pasar a la última gala. Sin embargo, hay quienes no están de acuerdo con el resultado. Así lo dio a conocer el imitador de Celia Cruz, Joseph Sanz.

A través de Instagram, el participante de Yo soy se mostró molesto tras quedar fuera del concurso en la semifinal. El artista hizo una queja pública contra el jurado, conformado por Janick Maceta, Jorge Henderson, Katia Palma y Mauri Stern.

“Gracias por el apoyo incondicional y cariño sincero. No logré llegar a la final de Yo soy: grandes batallas internacional, pero sé que hice mi mejor presentación”, inició.

“Di lo mejor de mí como artista y lo importante es que la razón la tienen ustedes, el verdadero resultado lo saben ustedes”, agregó.

El mensaje de imitador de Celia Cruz

Reconoció que la decisión del jurado de Yo soy le generó molestia debido a que le parece totalmente injusto que lo hayan eliminado de la competencia.

“ Muchos preguntan si me molesté, claro que sí. No me pareció justa la decisión , pero igual sigo creyendo que el camino es largo. Nos vemos muy pronto en otra competencia internacional. Dios me los bendiga grandemente ¿Y tú qué crees?”, finaliza el mensaje del imitador de Celia Cruz.

‘Celia Cruz’ perdió contra ‘Yuri’ en Yo soy: grandes batallas internacional

Recordemos que Joseph Sanz, imitador de Celia Cruz, se enfrentó en un versus con ‘Yuri’, interpretada por Noelia Calle, el viernes 28 de enero.

Él interpretó el tema “Usted abusó”, con el que obtuvo solo un voto, de Katia Palma, mientras que los demás miembros del jurado favorecieron a ‘Yuri’.