¿Quién es Cristian Danielle, el imitador de Ricardo Montaner que llegó a la final de Yo soy?

Cristian Danielle Cevallos brilló en los escenarios de diversos programas de imitación al interpretar al cantante venezolano Ricardo Montaner. Esta vez, decidió aventurarse en el reality Yo soy: grandes batallas internacional, y ahora se prepara para la última gala de esta noche, donde competirá contra grandes exponentes del rubro que pertenecen a otros países, como México, Chile y Perú.

Conoce en esta nota quién es el cantante manabita que confesó que la música fue una parte fundamental para su recuperación cuando le diagnosticaron una grave enfermedad.

¿Quién es Cristian Danielle?

El doble de Ricardo Montaner es recordado por haber llegado a la final de la tercera temporada del programa de Chilevisión Yo soy all stars. Asimismo, también viajó a Colombia para participar en el programa concurso Yo me llamo, y gracias a su talento recibió un par de mensajes de aliento del mismo Montaner en diferentes ocasiones.

'Ricardo Montaner' regresó a tomar su lugar en Yo soy: grandes batallas. Foto: Cristian Danielle/Instagram.

“Es maravillosa la fascinación que provoca este muchacho cada que vez que canta... Para mí es un honor leer tantos comentarios positivos hacia su actuación... Ojalá ganes, de todo corazón te lo deseo, querido” , escribió el padre de Evaluna en su cuenta de Twitter en noviembre de 2019.

El artista ecuatoriano fue diagnosticado de cáncer en etapa 2, y por ello tuvo que interrumpir sus apariciones; sin embargo, lo superó con ayuda de la música, su mayor pasión.

“Tenía todo listo para participar en diciembre (...), pero me diagnosticaron un cáncer en etapa 2 con un tumor maligno. Tuve que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia. Fue terrible”, afirmó en el espacio de entretenimiento.

Venció a varios imitadores consagrados

Cristian Danielle tuvo un largo recorrido para lograr formar parte de los cinco finalistas que competirán el día de hoy, 29 de enero, en la final de Yo soy: grandes batallas internacional.

Gala a gala mostró su talento al interpretar famosos temas como “Tan enamorados” o “Castillo azul”, y logró destronar a Tony Cam, imitador de Sandro; Paula Leonardi, quien encarna a Demi Lovato, y a Paulo Apaza, nuestro ‘Montaner’ peruano.

Su talento logró impresionar al mismo Mauri Stern, quién le dedicó unas palabras. “Eso se llama ser el fénix de las grandes batallas internacionales. Es increíble el crecimiento de este personaje. Aplaudo como suenas, el color de voz que tienes, tu seguridad cuando hablas como Ricardo en los puentes (…). Larga vida para ti”, expresó emocionado.

Cristian Danielle publicó un mensaje antes de la final de Yo soy

Recientemente, el imitador manabita de Ricardo Montaner realizó una publicación en sus redes sociales y agradeció el cariño incondicional de sus seguidores. Asimismo, remarcó que el ganador de hoy será quien haya dado su máximo potencial.

El 'Sandro' ecuatoriano es uno de los finalista de Yo soy: grandes batallas internacional. Foto: Cristian Danielle/Instagram

“Hoy no cuentan los votos, hoy gana el respeto, el esfuerzo, la trayectoria, la popularidad, la constancia y el cariño de la gente. El orden de los factores no altera el producto. Muy orgulloso de llevar mi bandera (Ecuador) a todos los países donde Dios me ha permitido estar y, por supuesto, agradecido por el buen trato que me han dado en el Perú, y a la producción de Latina”, escribió.