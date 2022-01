‘Yo soy: grandes batallas internacional’ final EN VIVO: mira el minuto a minuto de la última gala

Este 29 de enero se anunciará al ganador o ganadora de Yo soy: grandes batallas internacional. Conoce quiénes son los finalistas de la competencia de Latina.

Imitadores que lucharán por el primer lugar en la final de Yo soy: grandes batallas internacional. Foto: composición/ Jazmín Ceras GLR

Yo soy: grandes batallas internacional tendrá su gran final este sábado 29 de enero. A partir de las 8.00 p. m., el público televidente podrá disfrutar con las presentaciones de los cinco finalistas, quienes lo darán todo por convertirse en el próximo ganador o ganadora de la temporada. Esta última gala del programa se transmitirá EN DIRECTO por la señal de Latina. Aquí todos los detalles: ¿Cómo llega Yo soy: grandes batallas internacional a la gran final? En la semifinal del programa, que se emitió el 28 de enero, 10 participantes se enfrentaron por un cupo para la etapa de cierre de la competencia. Ellos fueron los imitadores de José José, Celia Cruz, Ricardo Montaner (Ecuador), Nino Bravo, Lucho Barrios, José Feliciano, Yuri, Emmanuel, Demi Lovato y Juan Gabriel. ¿Quiénes son los finalistas? Tras una serie de reñidas batallas, se dieron a conocer los nombres de los cinco finalistas de Yo soy: grandes batallas internacional: Ricardo Montaner (Cristian Danielle)

Yuri (Noelia Calle)

Juan Gabriel (Ronald Hidalgo)

José Feliciano (Sebastián Landa)

Nino Bravo (Sebastián Hormazábal) Entre los finalistas están ‘Jose Feliciano’, ‘Yuri’ y ‘Juan Gabriel’. Foto: Composición / Instagram ¿Quiénes son los jurados? Esta temporada, la mesa del jurado de Yo soy estuvo conformada por los siguientes personajes del espectáculo: Janick Maceta

Mauri Stern

Katia Palma

Jorge Henderson Integrantes del jurado en Yo soy: grandes batallas internacional. Foto: Yo soy: grandes batallas internacional/Instagram. ¿De qué trata Yo soy: grandes batallas internacional? Yo soy: grandes batallas internacional es un programa de televisión peruano que reúne a imitadores de distintos países para que protagonicen enfrentamientos directos y así intenten ocupar un lugar en la llamada tribuna de consagrados. Actualmente, el espacio de entretenimiento se transmite por Latina Televisión. Algunos imitadores de Yo soy, grandes batallas lograron convertirse en consagrados tras un arduo versus entre participantes. Foto: captura YouTube. Yo soy internacional 2022: horario Yo soy internacional 2022 se presenta usualmente de lunes a sábado a las 8.30 p. m. Sin embargo, la final empezará aproximadamente a las 8.00 p. m. Yo soy grandes batallas internacional: canal de transmisión El programa Yo soy Grandes batallas internacional se transmite mediante la señal de Latina Televisión . Aquí te indicamos cómo sintonizar dicho canal según tu operador de cable: DirecTV: Canal 192 (SD/HD) Canal 1192 (HD)

Movistar TV: Canal 102 (SD) Canal 802 (HD)

Claro TV: Canal 2

Entel TV: Canal 13 Imitadores extranjeros en el set de Yo soy, grandes batallas internacional. Foto: composición/ Instagram/ captura de Latina ¿Cómo ver Latina TV EN VIVO? Si deseas ver la programación de Latina TV EN VIVO, solo debes sintonizar el canal desde tu Smart TV. Además, puedes hacerlo ingresando a la página web https://www.latina.pe/tvenvivo o descargando el aplicativo de Latina en tu celular. ¿Dónde ver la Yo soy: grandes batallas internacional EN VIVO ONLINE GRATIS? Para poder ver la gran final de Yo soy: grandes batallas internacional, tienes varias opciones: ingresar a https://www.latina.pe/tvenvivo o descargar el APP de Latina en tu Smartphone. Asimismo, el minuto a minuto de esta última gala estará disponible en La República Espectáculos. PUEDES VER: ‘Yo soy: grandes batallas’: estos imitadores pasaron a la gran final de la competencia

